Very Mobile, da oggi c’è la nuova Very Special da 7,99€ al mese

Very Special aggiunge due nuove opzioni riservate a tutti i nuovi clienti che attiveranno l’offerta entro il prossimo 20 giugno 2022.

Very Mobile amplia la sua proposta proponendo due nuovi varianti alla sua offerta Very Special. A partire da oggi, 10 maggio 2022, infatti, e fino entro il prossimo 20 giugno 2022, tutti i nuovi clienti potranno attivare la nuova versione della promo con la coppia di varianti di prezzo mensile: 7,99 euro al mese o 13,99 euro al mese. SIM, attivazione e spedizione sono gratuite online, mentre nei punti vendita abilitati il costo standard è di 5€, a meno di promozioni locali.

Very Special da 7,99€ al mese

La nuova Very Special 7.99 propone ai suoi utenti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Il tutto, come scritto prima, a 7,99€ al mese. La proposta è riservata a chi proviene da altri operatori: nel primo caso da ILIAD, POSTEMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB e altri MVNO (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu).

Very Special 13.99, invece, offre anch’essa ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, ma 150 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Ovviamente, a 13,99€ al mese. E’ riservata ai clienti TIM, VODAFONE, KENA, WindTre, ho. e Spusu.

L’offerta si rinnova come sempre ogni mese nello stesso giorno. L’addebito avviene sul credito residuo ed è possibile utilizzare il servizio di ricarica automatica. Se i GB inclusi nell’offerta sono esauriti, la navigazione Internet viene bloccata. È possibile riattivarla tramite il pulsante “Rinnova ora”. Ciò significa che verrà effettuato un rinnovo anticipato. In Europa è possibile utilizzare tutti i minuti e tutti gli SMS, ma solo 2,4 GB di dati. Per sottoscrivere l’offerta esistono due opzioni: