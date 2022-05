Bastano 35€ per questi eleganti auricolari in-ear blu

Qualità elevata e prezzi bassi per gli auricolari wireless che stavi aspettando da tempo per Android/iOS: su Amazon a soli 35€.

Gli auricolari, si sa, sono una bella comodità, soprattutto perché sono senza fili e ti permettono di ascoltare quello che vuoi, dove vuoi e senza bisogno di fastidiosi cavi in giro che si attorcigliano dappertutto. Se sei uno dei pochi che ancora non ne possiedono un paio, oppure hai bisogno di averne un’altra coppia, la soluzione per te arriva da Amazon: le cuffie che desideri le compri ad appena 35€, per Android/iOS, e le spedizioni sono rapide e gratis. Applica il “coupon 40%” prima di andare alla cassa, però.

Auricolari wireless Baseus S1 Pro

Gli auricolari Baseus sono davvero bellissimi esteticamente: di colore blu metallico, sono anche di facile associazione e hanno l’assistente vocale abilitato, più il controllo touch che ti consente di cambiare musica e rispondere facilmente alle chiamate. Supportano la cancellazione attiva del rumore ambientale a bassa frequenza: con la tecnologia di cancellazione attiva offre un suono migliore e più chiaro.

Da questo punto di vista ogni auricolare ha due microfoni che ridurranno i suoni fastidiosi, così come la tecnologia cVc 8.0 per la precisione e la chiarezza del suono vocale, trasmetterà una qualità di chiamata in vivavoce senza rivali. Il chip avanzato e l’audio aptX offrono poi un suono migliore e una qualità dei bassi profondi fino al 50%, con un consumo della batteria fino al 40% rispetto all’ultima generazione. Dotato di un driver audio da 10 mm offre musica con una migliore esperienza d’ascolto.

Questi auricolari wireless Baseus offrono oltre 24 ore di riproduzione con la custodia di ricarica e ti offrono fino a 5 ore di ascolto con una singola carica, 10 minuti di ricarica forniscono 60 minuti di utilizzo, basta estrarlo senza preoccupazioni. Insomma, sembrano o no fatte apposta per te? Le trovi su Amazon scontate del 40%: ti basta infatti spuntare la voce Applica coupon sulla pagina del prodotto, per avere subito lo sconto e pagarle 35€.