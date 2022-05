Ecco Xperia 1 IV, lo smartphone Sony col primo vero zoom ottico al mondo

Tecnologie d’immagine avanzate, funzioni di gaming e potenza audio al top per il nuovo smartphone di Sony.

Sony presenta oggi il nuovo smartphone Xperia 1 IV, sviluppato in modo specifico per chi è alla ricerca delle funzionalità più innovative del settore, in particolare in termini di tecnologie d’immagine avanzate, funzioni di gaming e potenza audio, tutto racchiuso in un dispositivo dal design compatto e moderno.

Xperia 1 IV, il nuovo smartphone Sony

“Xperia 1 IV è l’ultimo arrivato della serie Xperia”, ha spiegato Nobuki Asahina, Head of Mobile Sales & Marketing. “Per Sony, la creatività non conosce limiti, e il nostro nuovo modello di punta, Xperia 1 IV, nasce a partire da questa filosofia.” Ha poi aggiunto: “Xperia ispira gli utenti a esprimersi nella creazione di contenuti, e con Xperia 1 IV ogni parte del processo può essere gestita in modo ottimale. E non è tutto: il dispositivo è anche veloce! Ogni singolo aspetto è stato progettato per massimizzare la velocità esecutiva, dalla fotocamera alla reattività nel gaming. Siamo sicuri che questo nuovo smartphone sarà apprezzatissimo dai clienti”.