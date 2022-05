POS Easy PAX A910: sconto sull’acquisto del POS a zero canone

Con POS Easy PAX A910 non solo zero canone e commissioni minime ma anche un costo d’acquisto con uno sconto più che accattivante.

Gli acquisti effettuati tramite carta sono ormai la quotidianità per milioni di persone nel nostro paese (e non solo).

Questo settore in costante crescita, vede i commercianti dover avere a che fare con strumenti che, molto spesso, non sono all’altezza delle aspettative. Canoni mensili elevati, commissioni consistenti e altri limiti dei POS, rappresentano spesso un problema non da poco legato ai pagamenti digitali.

Proprio per ovviare a tali problematiche, Axerve ha deciso di proporre sul mercato un dispositivo in grado di dare una svolta per quanto concerne gli oneri degli esercenti. POS Easy PAX A910 è un sistema che si basa su un dispositivo con sistema operativo Android che, come vedremo, rappresenta il futuro del settore.

Attraverso questo non è solo possibile ricevere pagamenti e rilasciare scontrini in maniera semplice, ma dare anche un taglio netto ai costi legati al POS.

Con POS Easy PAX A910 commissioni minime e uno sconto molto interessante sull’acquisto

Quando parliamo del sistema PAX A910, facciamo riferimento a un dispositivo con dimensioni pari a 17,5 x 8,5 x 6,2 centimetri e di un peso di appena 410 grammi.

Il sistema di connessione è basato sulla tecnologia Wi-Fi e attraverso rete 4G. Al momento dell’acquisto, Axerve fornisce anche una SIM inclusa che permette proprio di utilizzare questo secondo metodo di connettività.

Al di là delle caratteristiche hardware del POS, spiccano anche i servizi che supportano il dispositivo. Se l’assistenza è un valore aggiunto da non sottovalutare, con la sua attività da lunedì a venerdì via chat (orari dalle 9.00 alle 18.00) la piattaforma Axerve myStore rappresenta uno dei punti forti del prodotto.

Si tratta di una dashboard dall’interfaccia pulita e alla portata di qualunque utente, in grado di riassumere i pagamenti e tutte le operazioni effettuate tramite il POS. Al di là di tutto ciò, meritano poi una citazione i costi legati a questo prodotto.

L’assenza di un canone mensile e la commissione pari all’1% sulle transazioni, risultano fattori determinanti nella scelta di POS Easy PAX A910. Non solo: grazie agli sconti proposti dall’azienda, è possibile ottenere il POS per appena 100 euro più IVA, rispetto ai 170 euro del prezzo di listino.