Domestika: acquista tre corsi e ottieni uno sconto

Tornano le promozioni Domestika: acquistando un pacchetto composto da tre corsi (a scelta fra un’ampia selezione), subito uno sconto del 28%.

I migliori professionisti creativi li puoi trovare su Domestika, la piattaforma online che ospita un ampio catalogo di corsi formativi a tema creativo. Grazie alla promozione attualmente attiva, potrai acquistare un pacchetto da ben tre corsi ad un prezzo speciale: 24,90 euro, ovvero un bel risparmio del 28%.

Quali corsi sono inclusi nel catalogo scontato? All’interno dell’ottimo assortimento Domestika, i più gettonati sono i corsi legati al tema dell’illustrazione – sia tradizionale che digitale. Possiamo dunque trovare un buon mix fra tecniche di disegno, sketching, acquerello o pittura e introduzione ai software di grafica e disegno base, come Adobe Photoshop, Illustrator o Procreate, una applicazione disponibile solamente per dispositivi Apple. Un’altra categoria interessante è quella del craft, che si sviluppa principalmente attorno al tema del fai-da-te. I corsi più venduti parlano di uncinetto, ma anche costruzione di mobili, falegnameria e cake design.

Trovano ampio spazio i corsi di fotografia e video (in particolare rivolta al mondo dei social), scrittura, web & app design, 3D, animazione e architettura. Una categoria che si discosta dall’aspetto creativo – ma non per questo meno interessante – è marketing & business. Alcuni fra i corsi più venduti riguardano Google e Facebook Ads, community management, brand strategy e copywriting. Ogni corso Domestika, ricordiamo, offre una serie di lezioni on-demand e ad accesso illimitato: così è possibile seguire gli insegnamenti in qualsiasi momento e seguendo il proprio ritmo. In più sono presenti risorse aggiuntive e un attestato di completamento finale.

La promozione è a tempo limitato: ancora per qualche giorno è possibile acquistare un conveniente pacchetto da tre corsi al prezzo scontato di 24,90 euro anziché 34,70, pari al 28% di sconto. A questo link è disponibile l’intera selezione di corsi in offerta.