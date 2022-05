HUAWEI nova 8i, lo smartphone con la super ricarica è in SCONTO su Amazon (-150€)

Il HUAWEI nova 8i, l’ottimo smartphone fortemente votato all’imaging con super ricarica, è in offerta su Amazon.

Il HUAWEI nova 8i è un ottimo un smartphone Android fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Oggi puoi farlo tuo risparmiando ben 150,00 euro grazie a questa incredibile offerta di Amazon, dove al momento costa 199€. Spedizioni rapide e gratuite tramite Prime.

HUAWEI nova 8i

Il HUAWEI nova 8i presenta un design accattivante, con un display borderless da 6.67 pollici per un’incredibile rapporto schermo-corpo del 94.7% e una cornice ultrasottile. Il tutto gestito attraverso il nuovissimo EMUI 12.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è la quadrupla fotocamera da 64 mp con AI: grazie al suo potente e migliorato sensore, la fotocamera principale da 64 mp ti consente di immortalare tutti i tuoi momenti migliori con dettagli vividi. E questo senza poi avere paura di finire lo spazio dove salvarli: con questo device memorizza senza problemi tutte le tue foto, video e messaggi grazie all’ampia memoria rom da 128 GB. Inoltre la ram da 6 GB ti permette di aprire più applicazioni contemporaneamente e di passare in modo fluido da una all’altra.

Dulcis in fundo la tecnologia Huawei Supercharge da 66w, tramite il quale il dispositivo può essere caricato fino al 60% in 17 minuti e bastano 38 minuti per una ricarica completa della batteria da 4300 mAh. Quindi mai più con lo smartphone scarico nei momenti più importanti della giornata o quando serve.