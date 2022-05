Realme 8i: mega batteria e fotocamera tripla a prezzo REGALO

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone economico con una mega batteria? Prendi al volo Realme 8i in offerta su Amazon.

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo Realme 8i è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di uno smartphone Android economico ma con un rapporto qualità/prezzo elevato.

Infatti, ad appena 162€ con uno sconto del 26%, hai l’opportunità di mettere le mani su quello che viene definito da molti come uno tra i migliori smartphone Android economici del momento.

L’ottimo Realme 8i crolla di prezzo in questa offerta Amazon (-26%)

Dotato di un design che difficilmente passa inosservato, il device di Realme dispone di un bel pannello da 6.6 pollici ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; se sei un minimo informato sul mondo Android saprai bene che questo display è solitamente disponibile solo su device che normalmente hanno un costo molto maggiore di quello che ti stiamo proponendo.

Sul retro la fotocamera tripla è costituita da un sensore principale da 50 MP con supporto IA (Intelligenza Artificiale): scatta tutte le foto che vuoi e in qualsiasi situazione senza preoccuparti di nulla, l’intelligenza artificiale migliorerà lo scatto al posto tuo per darti modo di immortalare i momenti più importanti nella loro massima qualità. Che dire poi della batteria da 5000 mAh? Con questo smartphone puoi uscire di casa al mattino e tornare la sera con ancora molte ore di autonomia a tua disposizione.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone economico Realme 8i in offerta a un prezzo ridicolo. Con il 26% di sconto è la soluzione ideale per ricevere a casa uno smartphone di qualità, con un bel design e soprattutto con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile.