Suono multidimensionale, stabilizzatore ottico e ampia batteria, ecco il moto g82 5G

La famiglia moto g si allarga con l’arrivo di moto g82 5G, uno smartphone capace di offrire fantastiche esperienze audio e video per le proprie giornate. Dotato del display più avanzato mai visto su un moto g, il dispositivo è anche completo di altoparlanti stereo Dolby Atmos per un suono multidimensionale, un comparto fotografico con stabilizzazione ottica, e una batteria dall’ampia autonomia con ricarica rapida. Una sorta di evoluzione del Motorola g71, oggi tra l’altro in super offerta su Amazon a 269€.

Moto g82 5G

Caratterizzato da un display OLED Full HD+ da 6,5”, con il moto g 82 5G si possono realmente percepire oltre un miliardo di sfumature di colore, visualizzando il contrasto infinito dei neri più profondi e tinte più ricche, o riscoprendo i contenuti preferiti in una nuova luce grazie alla brillante profondità di colore a 10-bit che assicura un numero di combinazioni 64 volte superiore rispetto ai display a 8-bit. Inoltre, la modalità Night Light protegge la vista e consente di vedere chiaramente l’azione in film o giochi con una bassa sfocatura del movimento.

Con un elevato refresh rate di 120 Hz, si può beneficiare di una visione sempre nitida e fluida, mentre per godere di un’esperienza audio di altissimo livello, il Dolby Atmos combina due altoparlanti stereo che offrono una gamma sonora più ampia e una maggiore chiarezza, consentendoti di gustarti i dettagli di canzoni e film come mai prima d’ora.

Puoi anche creare il tuo concerto personale con l’amplificatore di potenza intelligente, che permette di alzare il volume senza fastidiose distorsioni. Il dispositivo è dotato, infatti, di una fotocamera principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel, una 2-in-1 da 8MP, che dispone di obiettivo grandangolare e sensore di profondità per due prospettive uniche, e una fotocamera Macro Vision da 2MP capace di catturare anche i dettagli più piccoli.

È presente, inoltre, una fotocamera frontale da 16 MP sia per i selfie che per l’utilizzo della modalità Dual Capture, ovvero la possibilità di registrare in contemporanea con entrambe le fotocamere. In scarse condizioni di luce, è possibile utilizzare la modalità Night Vision per beneficiare di una chiarezza sorprendente, mentre grazie alla tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), sono assicurati foto e video nitidi e fluidi, senza sfocature indesiderate.

Prezzo e disponibilità

moto g82 5G è disponibile in Italia da oggi sul sito motorola.it, nelle colorazioni Meteorite Gray e White Lily, al prezzo di 349,90 euro. Ma nel frattempo, se volete, c’è il Motorola g71 in super offerta su Amazon a 269€ con tripla camera 50MP, 5G, Display 6.5″ OLED FHD+, Qualcomm Snapdragon 695 e batteria 5000 mAh, 6/128GB.