Il mouse wireless gaming per giocare a Battle Royale e Fortnite è SCONTATO del 50%

L’eccezionale mouse da gaming Logitech G604 LIGHTSPEED, col nuovo sensore HERO lo trovi ora a metà prezzo su Amazon.

Un bellissimo mouse senza fili, di quelli ultra professionali della Logitech perfetto per i videogiocatori, ma anche per un utilizzo quotidiano del PC. Ora su Amazon lo compri con appena 51€ invece che a 103€ (-51%), e con spedizioni gratuite grazie ai servizi Prime. Offerta con disponibilità limitata.

Mouse in super offerta su Amazon

Mouse gaming wireless, con sensore HERO 25K, 25.600 DPI, 15 controlli programmabili, fino a 240 ore di durata delle batterie, per PC o Mac: bastano queste poche parole per far capire che ci troviamo di fronte a un dispositivo di molto superiore alla media. Uno di quelli utilizzati di solito dai professionisti del videogioco o da chi lavora molto al computer e ha bisogno di determinate prestazioni.

Prendiamo per esempio i 15 controlli programmabili con i quali puoi gestire il tuo arsenale nei giochi di strategia, come Battle Royale, MMO e MOBA, grazie ad altrettanti pulsanti posizionati in modo ottimale, tra cui sei azionabili con il pollice.

Puoi passare dal Bluetooth alla tecnologia wireless avanzata e ultraveloce da 1 ms LIGHTSPEED. Un mouse tra l’altro esteticamente molto accattivante e ben diverso dai classici device di questo genere. Il sensore HERO per gaming più avanzato, con tracciamento 1:1 di precisione ed efficienza energetica da leader di settore. La tecnologia HERO 25K raggiunge 25.600 DPI max senza smoothing, filtraggio o accelerazione.

Oltre alla funzione per passare da una modalità di scorrimento all’altra in un attimo per visualizzare i menu, scegliere l’arma o l’incantesimo che preferisci e applicare tasti di scelta rapida personalizzati per scorrere su e giù come vuoi, il dispositivo gode di una super durabilità: pensa, co una normale batteria AA, giochi fino a 240 ore in modalità LIGHTSPEED o fino a 5,5 mesi in modalità Bluetooth con una sola batteria AA, grazie a un’efficienza energetica mai vista prima.

Che aspetti? Fai tuo questo spettacolare mouse approfittando dello sconto del 50% su Amazon, dove lo compri con appena 51€ e con spedizioni gratuite grazie ai servizi Prime. Offerta con disponibilità limitata.