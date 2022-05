OnePlus annuncia due nuovi smartphone e il primo prodotto audio della serie Nord

Il 19 maggio, alle ore 16:00, OnePlus presenterà tre nuovi prodotti, compreso il primo device audio della serie, OnePlus Nord Buds.

OnePlus ha annunciato tre nuovi prodotti: OnePlus Nord 2T5G, OnePlus Nord CE 2 Lite5G e il primo prodotto audio della serie Nord, OnePlus Nord Buds. Tutti questi prodotti saranno presentati il 19 maggio, alle ore 16:00. Per celebrare il lancio, il brand ha anche programmato un evento speciale: The Speed Games, che sarà trasmesso in livestreaming sull’account Youtube di OnePlus.

OnePlus fa tris di annunci per Nord

OnePlus Nord 2T5G offre una versione aggiornata di quei componenti, tipici dei flagship, che abbiamo trovato in OnePlus Nord 2 5G. Tra questi, la ricarica SuperVOOC 80W, la stessa tecnologia di ricarica che alimenta OnePlus 10 Pro 5G. Siamo inoltre entusiasti di annunciare il lancio di OnePlus Nord CE 2 Lite5G in cui elementi essenziali, come la ricarica rapida e una batteria di grandi dimensioni, sono combinati con un’esperienza di utilizzo fluida e veloce.

L’obiettivo, anche questa volta, è rendere accessibile ad un pubblico più ampio la quintessenza dell’esperienza OnePlus.

Infine, l’azienda cinese di Pete Lau si prepara a lanciare il primo prodotto audio della linea Nord, le cuffie OnePlus Nord Buds, che offrono l’esperienza audio tipica di OnePlus al prezzo accessibile della serie Nord. In tal senso vi segnaliamo che su Amazon c’è al momento in offerta l’ottimo OnePlus Nord N20 5G scontato di 50 euro nelle colorazioni nero e blu e nel taglio con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione dei dati. Una buona occasione per provare con mano questa gamma di smartphone.

Il dispositivo presenta un processore Qualcomm Snapdragon 695, tre sensori fotografici con lente principale da 64 MP e una grande batteria da 4.500 mAh. Dal punto di vista estetico presenta uno stile squadrato e moderno, con uno schermo AMOLED da ben 6,43 pollici che dispone di un foro per la selfiecam in alto a sinistra. Non manca un fingerprint integrato nel display e uno slider per le notifiche. Fateci un pensierino seguendo questo link, perché merita.