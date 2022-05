Prime Video, 5 film da non perdere a maggio 2022

I migliori film su Prime Video nel mese di maggio 2022: dall’intera collezione di 007 all’esclusiva Emergency.

Prime Video sa che i suoi abbonati hanno fame di film, così, anche quando non distribuisce grosse produzioni originali, cerca di compensare con quelle di terze parti. Come a maggio 2022, durante il quale vengono introdotte alcune pellicole piuttosto interessanti da recuperare (o da rivedere).

Quali sono, allora, i migliori film su Prime Video a maggio 2022? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste perdervi.

I migliori film su Prime Video a maggio 2022

Dalla collezione di 007 all’esclusiva Emergency, che ha entusiasmato il pubblico del Sundance Film Festival: ecco cosa vedere sul celebre servizio di streaming questo mese.

Cloud Atlas

Maggio 2022 comincia con un blockbuster d’autore che ruota intorno a sei storie parallele, snodate in un arco narrativo che va dalla metà del 1800 a un lontanissimo 2321. Un racconto visionario e a tratti onirico, con un messaggio profondo sull’importanza dell’amore e sulle conseguenze che ogni persona può avere non solo nel mondo, ma nel vasto universo. La pellicola è disponibile dal 1 maggio.

Il Padrino – La Trilogia

I tre film di Coppola giungono sul catalogo lo stesso giorno, il 1 maggio. La trilogia non ha certo bisogno di presentazioni, tant’è che nonostante gli anni passino continua a essere il ritratto mafioso più iconico nella storia del cinema. Con un cast che vanta nomi come quelli di Al Pacino e Marlon Brando, Il Padrino è un’opera che chiunque dovrebbe vedere almeno una volta nella vita. E adesso tutti hanno l’opportunità di farlo grazie alla piattaforma Amazon.

The James Bond Collection

Per un periodo limitato di tempo, tutti i film della saga dedicata alla nota spia britannica saranno disponibili nel catalogo della piattaforma Amazon. Dal più vecchio Licenza di Uccidere al più recente No Time To Die, gli spettatori avranno la possibilità di rivivere le pericolose missioni di James Bond con un’immersione totale negli action movie in cui è protagonista. La collezione è disponibile dal 13 maggio.

Emergency

Il 27 maggio sbarca sul servizio di streaming la pellicola Emergency, che vede tre compagni di college, pronti a festeggiare una nottata di baldoria, quando si trovano davanti a una situazione del tutto inaspettata. Si tratta di un thriller satirico, accolto positivamente dalla critica, che promette sia risate che emozioni, utilizzandolo un po’ di humour per scavare a fondo nei mali della società.

Resident Evil – La saga

Infine, il 28 maggio è il turno della serie di film con protagonista Milla Jovovich ispirata al noto videogioco horror, che non ha soddisfatto granché i giocatori ma che è comunque riuscita a ritagliarsi un buon posticino tra gli action/horror movie dei primi anni Zero. Chiunque sia alla ricerca di pellicole post-apocalittiche con orde di famelici zombie, potrà quindi optare per la saga di Resident Evil alla fine del mese.

