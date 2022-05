Samsung Galaxy S21 5G crolla su Amazon a prezzo FOLLE (-31%)

Il top di gamma di riferimento Samsung Galaxy S21 5G è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da lasciarsi scappare.

Il crollo di prezzo di Samsung Galaxy S21 5G in offerta su Amazon è l’occasione che stavi aspettando per mettere finalmente le mani su uno dei top di gamma Android più belli e apprezzi degli ultimi tempi.

Infatti, con uno sconto del 31%, il device del colosso sudcoreano crolla sotto la soglia dei 610€ per la prima volta dopo molto tempo e rappresenta un’occasione unica per ricevere a casa un device completo dalla a alla z.

Samsung Galaxy S21 5G è il top di gamma da acquistare con questa offerta di Amazon

Il device di Samsung è dotato di uno spettacolare display Super AMOLED da 6.2 pollici ad altissima risoluzione. È perfetto sotto ogni punto di vista: per guardare video e serie TV, per giocare, per utilizzare i social oppure per modificare foto e video da pubblicare in rete.

Sotto la scocca, con un design di nuova ispirazione, trova posto un potente processore di nuova generazione accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di RAM: rimarrai stupito di quanto il telefono sia scattante in ogni operazione, dalla più banale come l’avvio di WhatsApp alla più complessa come durante il gaming spinto.

Oltre a supportare completamente le reti 5G di ultima generazione per darti modo di navigare sempre alla massima velocità possibile, lo smartphone dispone anche di una fotocamera tripla dotata di un sensore principale da 64 MP in grado di registrare foto e video di altissima qualità in qualsiasi situazione. Inoltre, la batteria da 4000 mAh dispone del supporto alla ricarica rapida per darti modo di utilizzare il device per molte altre ore dopo appena pochi minuti di ricarica.

Non perdere questa incredibile occasione e metti subito nel carrello uno tra gli smartphone Samsung che ha scritto la storia del mercato Android negli ultimi mesi: lo ricevi a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi.