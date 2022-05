Audio come al cinema grazie alla nuova soundbar Sonos Ray

Il brand ha lanciato la soundbar compatta Sonos Ray, e ha svelato i tre nuovi ed eleganti colori dello smart speaker Sonos Roam.

Sonos ha annunciato nuovi altoparlanti che espandono la gamma home theater e portatile, offrendo agli ascoltatori più modi per connettersi facilmente con i contenuti che amano. Come per tutti i prodotti Sonos, i nuovissimi altoparlanti offrono un suono di alto livello che ti aiuta ad ascoltare di più e sentire di più sia a casa che fuori casa. Il brand ha lanciato Sonos Ray, una soundbar compatta che offre un audio incredibile nonostante le dimensioni, e ha svelato i tre nuovi ed eleganti colori di Sonos Roam, lo smart speaker Bluetooth estremamente portatile.

Sonos ti porta al cinema

Come tutti gli altri prodotti del noto brand, anche i nuovi speaker garantiscono un audio eccezionale che consente di ascoltare più contenuti in modo più coinvolgente sia a casa che in viaggio. Ray sarà disponibile in tutto il mondo il 7 giugno a 299 € e Roam, nei tre nuovi colori, già da oggi a 199 €. “La casa si è trasformata in cinema, palestra, sala giochi e non solo: nell’era dello streaming, i contenuti non sono più soltanto serie TV, musica e film”, ha affermato Patrick Spence, CEO di Sonos. “Con Ray migliorare l’esperienza d’ascolto è più facile che mai, grazie alle dimensioni ridotte e a un audio incredibile”.

Olive: rimanda al verde dei paesaggi, da quello dei cactus nel deserto a quello dei parchi incontaminati.

rimanda al verde dei paesaggi, da quello dei cactus nel deserto a quello dei parchi incontaminati. Wave: ricorda la tranquillità delle spiagge lungo la costa e le giornate di relax a bordo piscina.

ricorda la tranquillità delle spiagge lungo la costa e le giornate di relax a bordo piscina. Sunset: richiama i colori caldi della sabbia del deserto e i toni accesi del cielo della sera.

