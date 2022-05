ExpressVPN: 12 mesi in offerta al 35% di sconto

ExpressVPN è il servizio che garantisce privacy e sicurezza online su tutti i dispositivi. In offerta al 35% di sconto.

Una VPN (acronimo di Virtual Private Network) è un must-have per coloro che vogliono navigare in rete in sicurezza, mantenendo sempre al sicuro la propria privacy. Fra i tanti servizi disponibili, uno particolarmente versatile e ricco di funzionalità è ExpressVPN che ha fatto della sicurezza online il proprio cuore pulsante. Grazie alla promozione attiva, l’abbonamento annuale ExpressVPN è in offerta al conveniente prezzo di 8,15 euro / mese, pari al 35% di sconto.

Sicurezza, privacy e anonimato, ma anche streaming senza confini: sono questi i motivi più comuni per i quali milioni di utenti si affidano alle certezze di una rete virtuale privata. ExpressVPN offre ben 160 server, dislocati in 94 Paesi di tutto il mondo, permettendo così a chiunque di ottenere un indirizzo IP da qualsiasi location (e quindi bypassare eventuali limiti geografici) a banda illimitata. Il servizio è flessibile e funziona non soltanto su computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux, ma anche su dispositivi mobili con Android e iOS, smart TV e console di gioco.

Questo per quanto riguarda le funzionalità base. E quelle avanzate? Tra le più succose troviamo DNS privati e soprattutto criptati con standard AES-256, “Threat Manager” (un tool che blocca i tracker pubblicitari) e il sistema “TrustedServer technology” il quale garantisce che nessun dato venga mai scritto su alcun disco rigido – mantenendoti così sempre al sicuro. Degna di nota anche la funzione di VPN split tunneling, che permette di instradare una parte del traffico del dispositivo attraverso una VPN mentre il resto accede direttamente alla normale rete internet.

Le tante funzionalità di ExpressVPN non finiscono qui: a questo link è possibile visualizzare interamente ciò che il provider ha da offrire. Ma quanto costa un servizio del genere? L’abbonamento annuale è al momento in offerta al 35% di sconto, pari a solo 8,15 euro al mese. E se non sei soddisfatto, puoi ottenere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.