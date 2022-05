L’ottima smartband OPPO Band Sport è tua ad appena 23€ (-52%)

La smartband di fascia economica OPPO Band Sport è tua ad appena 23€ con questa offerta strepitosa di Amazon con lo sconto del 52%.

Chi l’ha detto che bisogna spendere tanti soldi per acquistare una smartband in grado di tenere traccia dei tuoi allenamenti e delle notifiche in arrivo sul tuo smartphone ora che l’incredibile OPPO Band Sport è in offerta su Amazon al 52% di sconto?

Ad appena 23€, infatti, il fitness tracker del colosso cinese precipita a un prezzo che non puoi assolutamente ignorare se sei alla ricerca di un fitness tracker completo di tutto e proposto a un prezzo che la rende evidentemente una delle migliori occasioni della settimana.

OPPO Band Sport crolla del 52% su Amazon con una offerta che non puoi perdere

A questo prezzo hai l’opportunità di ricevere a casa in appena 1 giorno un device che saprà garantirti tante soddisfazioni: è estremamente leggera con il suo peso di 20 grammi, la puoi indossare in qualsiasi situazione (anche sotto un vestito) e soprattutto registra tutte le informazioni più importanti sulla tua salute senza alcun compromesso.

Non solo tiene traccia della frequenza cardiaca 24/7 a riposo o sotto sforzo, ma registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (Sp02), la qualità del sonno, le calorie bruciate e molto altro. Se poi sei anche amante della palestra o dello sport a corpo libero, sappi che la smartband di OPPO può registrare 12 modalità di allenamento trasformandosi nel tuo coach personale.

Nonostante il prezzo molto economico dispone di una buona batteria che ti assicura 12 giorni di utilizzo a fronte di appena 90 minuti di ricarica e ti permette anche di controllare rapidamente la fotocamera del tuo telefono grazie ai comandi touch disponibili sul display AMOLED da 1.1 pollici.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la smartband di OPPO per riceverla a casa già domattina: non crederai ai tuoi occhi quando scoprirai tutte le cose che sa fare a questo prezzo.