Samsung Galaxy A53 5G, mega batteria da 5000mAh a prezzo SHOCK (-32%)

Il nuovo e incredibile Samsung Galaxy A53 5G crolla di prezzo su Amazon con il 32% di sconto in una offerta che non puoi farti scappare.

Se sei alla ricerca di uno smartphone di fascia media con un incredibile rapporto qualità/prezzo per mandare finalmente in pensione il tuo vecchio device, quest’oggi ti consigliamo di acquistare l’ottimo Samsung Galaxy A53 5G in offerta su Amazon con il 32% di sconto.

Infatti, ad appena 317€, il device di Samsung è l’unico in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo di altissimo livello nonostante abbia un prezzo tipico invece degli smartphone di fascia medio bassa.

L’ottimo Samsung Galaxy A53 5G crolla del 32% con questa offerta di Amazon

Frontalmente trova posto un incredibile display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con cornici ben ottimizzate, sensore di sblocco integrato nel display e una bella fotocamera punch hole per selfie e video sempre al top. Sotto la scocca trova posto un processore octa core di ultima generazione con al fianco 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, mentre la batteria da 5000 mAh ti assicura due giornate piene di utilizzo senza mai lasciarti a piedi.

Che dire poi della fotocamera posteriore? Lo smartphone di Samsung monta un modulo quadruplo costituito da un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per garantirti scatti sempre nitidi e di qualità indipendentemente dal luminosità circostante.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello uno smartphone di fascia media che saprà garantirti un’esperienza di utilizzo tipica di device che costano almeno 2-3 volte tanto. Scopri per qualche motivo tantissimi utenti lo hanno già incoronato come il miglior smartphone di fascia media del momento.