TIM, ecco il nuovo Bonus Famiglia: come fare per averlo?

Con TIM Bonus Famiglia prezzo scontato per internet con la Fibra e computer portatile incluso. Ecco come ottenerli.

TIM mette a disposizione un nuovo Bonus Famiglia. Con questa iniziativa, valida dal 15 Maggio al 30 Luglio 2022 salvo eventuali cambiamenti, la linea fissa in Fibra viene quindi scontata di 3 euro al mese, almeno per quanto concerne TIM Premium Base, l’offerta casa TIM senza modem integrato. In abbinamento viene anche fornito il PC Onda Oliver Plus, un computer Windows 10 con display da 15,6 pollici a Full HD (1920×1080 pixels), processore Intel N3450 e 8 gigabyte di memoria RAM e 256 gigabyte di spazio di archiviazione interno.

TIM Bonus Famiglia

Da oggi, e per un periodo limitato, ovverosia fino al 30 Luglio 2022 salvo eventuali cambiamenti, TIM metterà a disposizione dei suoi utenti un nuovo Bonus Famiglia dedicato a TIM Premium Base, l’offerta di rete fissa senza modem incluso. In questo modo tutti gli aventi diritto potranno ottenere uno sconto mensile sulla Fibra oltre che, come scritto prima, un PC Onda Oliver Plus in abbinamento.

Di fatti, l’operatore sconterà il prezzo di TIM Premium Base da 24,90 euro a 21,90 euro al mese, almeno nel caso di coloro che hanno scelto la domiciliazione del costo mensile su conto corrente o carta di credito (in caso contrario sono 26,90 euro al mese di base, 23,90 con la promo).

A questo prezzo andrà poi sommato il costo delle rate del PC Onda (viene proposto a un prezzo promozionale, pari a un totale di 288 euro anziché 399 euro), ovverosia circa 8 euro al mese per 36 mesi, anche se c’è la possibilità di allungare il periodo e quindi ridurre l’impatto economico della rateizzazione abbassandolo ad esempio a sei mensilità, e così via. Per rientrare nell’elenco di famiglie che possono fruire del bonus dovete avere un ISEE no superiore a 20.000 euro.

Per quanto riguarda le chiamate, queste sono a consumo a 19 centesimi di euro al minuto, a cui va aggiunto lo scatto alla risposta di 19 centesimi di euro fissi, a meno di volere attivare a parte l’apposito pacchetto opzionale per le chiamate gratis. L’attivazione è già inclusa nel pacchetto promozionale con rateizzazioni di 10 euro mensili per 24 mesi. Tuttavia, a partire dalla 25sima mensilità, il canone attuale della promozione TIM resterà invariato.