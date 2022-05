App Store, Ok ai rinnovi abbonamenti automatici anche se aumentano i prezzi

Apple annuncia che le app dell’App Store potranno rinnovare automaticamente gli abbonamenti anche in caso di aumento dei prezzi.

Apple ha annunciato che le applicazioni dell’App Store potranno rinnovare automaticamente gli abbonamenti anche nel caso in cui dovesse esserci un aumento dei prezzi. Contestualmente, l’azienda di Cupertino ha anche aggiornato le sue linee guida. In precedenza, lo ricordiamo, ciò non era possibile, in quanto qualsiasi incremento dei costi di un abbonamento richiedeva un esplicito consenso da parte dell’utente

App Store e abbonamenti

Con questo aggiornamento, a determinate condizioni specifiche e con preavviso all’utente, invece, gli sviluppatori possono anche offrire un aumento del prezzo dell’abbonamento con rinnovo automatico, senza cioè che l’utente debba intervenire e senza interrompere il servizio. Ma ci sono delle condizioni specifiche da rispettare, ovverosia che l’aumento del prezzo non si verifichi più di una volta all’anno, non superi i 5 dollari e il 50% del prezzo originale, o i 50 dollari e il 50% del prezzo di abbonamento annuale consentito dalla legge locale.

In queste situazioni, Apple avviserà comunque sempre gli utenti in anticipo di un aumento, anche tramite e-mail, notifica push e un messaggio all’interno dell’app, così su come visualizzare, gestire e annullare gli abbonamenti, se lo si preferisce.

Per tutti gli aumenti di prezzo dell’abbonamento che superano le soglie, superano il limite annuale o si verificano all’interno dei territori in cui la legge lo richiede, gli abbonati devono aderire prima dell’applicazione dell’aumento di prezzo. In questi casi, spiega in una nota la Mela, “l’abbonamento non si rinnoverà al successivo periodo di fatturazione per gli abbonati che non hanno aderito al nuovo prezzo. Possono sempre abbonarsi nuovamente all’interno dell’app, dalle Impostazioni su iPhone e iPad o nell’App Store su Mac”.