AtlasVPN e le offerte di primavera: sconto dell’81% sulla VPN

Con l’arrivo della primavera AtlasVPN ha deciso di omaggiare i suoi clienti offrendo delle offerte di primavera a dir poco imperdibili.

L’azienda, ben nota a livello mondiale nel contesto delle Virtual Private Network, si contraddistingue dalle tante piattaforme simili per una serie di caratteristiche. L’affidabilità, la protezione della privacy e le protezioni infatti, vedono AtlasVPN rappresentare quanto di meglio ha da offrire il settore.

A rendere ancora più interessante il servizio vi sono le appena citate offerte di primavera che, grazie allo sconto dell’81% sull’abbonamento biennale, offrono una sostanziosa riduzione del prezzo.

AtlasVPN: non solo sconti ma anche una della VPN più solide sul mercato

Quali sono i vantaggi legati ad AtlasVPN? Questa VPN funziona sfruttando una tecnologia nota come WireGuard. Essa permette di proteggere la propria connessione senza appesantire la banda, assicurando performance elevate. Ciò significa che, tale servizio, è ideale per chi fruisce di contenuti audiovisivi in streaming anche in 4K.

A questa tecnologia si aggiunge un sistema di blocco di annunci pubblicitari molesti e un’utility per la protezione della posta elettronica. A tutto ciò poi, va anche aggiunto un servizio di assistenza di prim’ordine, attivo 24 ore su 24.

Sotti il punto di vista pratico dunque, si va ben oltre la classica VPN, con un servizio capace di offrire sicurezza a 360 gradi.

Non solo: con un singolo account è possibile coprire un numero illimitato di dispositivi. Questa caratteristica è ancora più apprezzabile viste le svariate piattaforme su cui AtlasVPN può funzionare come:

Windows

macOS

Android

iOS

coprendo, di fatto, tutte le possibili necessità non solo di un singolo utente ma anche di un intero nucleo familiare.

Tornando al discorso delle offerte di primavera, grazie all’81% di sconto sulla sottoscrizione biennale è possibile pagare AtlasVPN solamente 1,81 euro al mese. Un prezzo molto conveniente, tenendo conto che il prezzo di listino corrisponde a 9,69 euro al mese.