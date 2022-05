Il tablet migliore? Ha quasi 100 euro di sconto ora su Amazon

Un tablet come Huawei MatePad T10 S non ha bisogno di presentazioni. Ti stupisce dal primo momento senza lasciarti a bocca asciutta.

Se stavi pensando di acquistare un tablet allora lascia tutti i modelli che già visto da parte perché è appena andato in sconto il magico Huawei MatePad T10 S che merita tutta la tua attenzione.

Si tratta proprio di un prodottino da prendere in considerazione dal momento che ti mette sotto mano tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza completa e senza limiti. Con il ribasso del 39%, poi, risparmi quasi €100 sul prezzo di listino per pagarlo appena €139,90 per rimanere estasiato. Collegati immediatamente su Amazon.

Lo paghi anche con finanziamento scegliendo Cofidis e arriva a casa in uno o due giorni con Prime. Nessun costo aggiuntivo.

Huawei MatePad T10 S: il tablet che ti fa sognare

Realizzare i propri sogni con questo tablet firmato Huawei tra le tue mani è semplice e istantaneo. Grazie a tutte le tecnologie di cui è dotato poi utilizzarlo praticamente per qualunque funzione senza mai scendere a compromessi.

L’ampio display di prima qualità ti mette sotto gli occhi dei colori vivaci e una risoluzione avanzata per poter beneficiare di questo dispositivo anche per sollazzarti davanti a video e streaming senza se e senza ma.

Grazie all’arrivo dei Huawei mobile services finalmente non si sente più la mancanza dei servizi Google e scarichi le applicazioni che più ami dallo Store senza rimanere a bocca asciutta. Conta che con Emui l’esperienza Android è completa e ti regala un’esperienza Premium.

Batteria degna di nota e audio spettacolare attraverso i quad speakers. Un tablet completo che ti permette di rendere le tue giornate migliori e di essere utilizzato per svago, lavoro e studio.

Approfitta immediatamente del ribasso in corso su Amazon e concludi un vero e proprio affare al volo, acquista il tuo Huawei Matepad T10 S con soli 139.90€ senza avere dubbi. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai Prime attivo sul tuo account.