L’ottimo Samsung Galaxy Watch4 è tuo con il 46% di sconto: offerta WOW

L’ottimo smartwatch di fascia premium Samsung Galaxy Watch4 è in offerta su Amazon con il 46% di sconto: non perdere questa occasione.

Samsung Galaxy Watch4 con il 46% di sconto su Amazon è una offerta che non è proprio possibile farsi scappare, soprattutto quando lo smartwatch di fascia premium di riferimento crolla di prezzo ad appena 145€.

A questo prezzo è praticamente impossibile ricevere a casa in appena 1 giorno un device con un look & feel di altissimo livello e con un gran numero di funzionalità smart pensate per tracciare i tuoi allenamenti e i parametri più importanti della tua salute.

Samsung Galaxy Watch4 precipita su Amazon del 46% con questa offerta

Una volta allacciato al polso il wearable inizia a tracciare le informazioni più importanti, anche quando sei in palestra; in questo caso, il fitness tracker fa affidamento sul suo cervello intelligente per riconoscere automaticamente il tipo di allenamento in corso tra i 90 preimpostati. Inoltre, grazie al sensore HR posto sul retro, lo smartwatch di Samsung è in grado di registrare il battito cardiaco 24/7, tracciare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche registrare un ECG da poter inviare rapidamente al tuo cardiologo di fiducia.

A tutto ciò si aggiunge un incredibile display AMOLED ad altissima risoluzione, una cassa in metallo impermeabile con due tasti laterali, una batteria che ti assicura tante ore di utilizzo senza temere di restare a secco e molto altro ancora.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello uno tra i migliori smartwatch sul mercato a un prezzo impossibile da ignorare. In questa fascia di prezzo è quasi impossibile acquistare un device con un design così curato e le numerose funzionalità smart a corredo.