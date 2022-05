Primi caldi? Combattilo con questo ventilatore da collo, GENIALATA a 23€

Un ventilatore portatile, che indossi al collo e ti accompagna ovunque tu voglia mantenendoti fresco. Lo trovi in offerta su Amazon a 23€.

Anche se manca ancora un po’ all’Estate, in alcune zone d’Italia inizia a fare un caldo quasi estivo, così molti italiani cominciano a prepararsi al meglio, tirando fuori dagli armadi i vestiti più leggeri e procurandosi il minimo indispensabile per combatterlo. A tal proposito, Amazon propone un ventilatore da collo portatile. Un’autentica genialata che puoi fare tua ora a soli 23€, spedizioni incluse. La ventola da collo USB può funzionare per 3-9 ore (a seconda della diversa velocità) per mantenerti fresco nelle calde giornate estive. È ottimo per le attività domestiche e all’aperto.

Ventilatore portatile USB: fresca genialità

Questo ventilatore portatile, ispirato al design delle cuffie, può funzionare per 3-9 ore (a seconda della diversa velocità) per mantenerti fresco nelle calde giornate estive. Lo indossi ed è subito aria fresca. Il dispositivo è ultraleggero, pesa infatti appena 0,2 kg, quindi non appesantisce il collo e puoi portarlo con te dove vuoi. Inoltre è realizzato in morbido silicone, così da risultare morbido a contatto con la pelle. Non devi nemmeno preoccuparti di eventuali rumori fastidiosi, visto che è super silenzioso.

Da evidenziare come non solo il dispositivo abbia tre velocità diverse regolabili, ma anche l’opzione per modificare l’angolo della ventola così da personalizzarlo al meglio. Compatibile con computer, laptop e caricabatterie con uscita USB, ti bastano solo due ore per caricarlo completamente e riutilizzarlo. Tra l’altro la batteria incorporata da 3600 mAh te lo fa comunque funzionare per 3-9 ore (a seconda della diversa velocità), per mantenerti fresco nelle calde giornate estive.

Il tutto nella massima sicurezza, visto che il device è stato progettato per non fare mai entrare in contatto la pelle o i capelli con le palette interne del ventilatore. Quindi che fai? Combatti il caldo con l’aiuto di Amazon, che ti propone un ventilatore da collo portatile. Un’autentica genialata che puoi fare tua ora a soli 23€, spedizioni incluse.