Wi-Fi SFONDA muri con il ripetitore FRITZ!: ora a 39€

FRITZ!Repeater 600 permette di trovare una soluzione rapida ai comuni problemi di connessione che si verificano nella maggior parte delle case.

Questo ripetitore di segnale è davvero fantastico e potente, pensato sia per piccoli uffici che per un uso domestico, assicurando una grande flessibilità per tutti gli utenti. Sfruttando lo standard Wi-Fi N, il FRITZ!Repeater 600 è infatti una scelta adatta a tutti gli utenti che devono connettere diversi dispositivi alla rete nello stesso momento, anche nei punti in cui il segnale del router non riesce ad arrivare. E ora lo trovi a un prezzo super conveniente, appena 39€ per uno dei marchi storici del settore.

FRITZ!Repeater 600, sicuro e aggiornato

Si tratta infatti di un ripetitore pensato per offrire non solo una buona copertura, ma anche una stabilità del segnale che permette di godersi film in streaming, di divertirsi con giochi in multiplayer e di lavorare con file multimediali online, in contemporanea, senza subire alcun rallentamento o interruzione.

Questo modello Single Band si appoggia alla banda a 2,4 GHz ed è in grado di raggiungere una velocità fino a 600 Mbit/s, adatta alla grande maggioranza delle esigenze, sia per un uso lavorativo che per l’intrattenimento. Il FRITZ!Repeater 600 è sempre aggiornato grazie a continui miglioramenti del sistema operativo FRITZ!OS.

Questo ripetitore può anche diventare un nodo in una rete Mesh, un’ottima soluzione per chi cerca una gestione intelligente della rete e di tutti i dispositivi connessi. Questo modello garantisce inoltre un alto livello di sicurezza e di protezione dei dati grazie a codifiche avanzate e a tecnologie integrate in continuo aggiornamento. In sintesi: