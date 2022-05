10 chiavette colorate, prezzo INCREDIBILE su Amazon

Su Amazon trovi ora 10 chiavette USB colorate super utili da 16GB ciascuna, a un prezzo ridicolo. Pochi pezzi.

Sai quanti file puoi caricare su DIECI chiavette USB con 16GB di spazio a tua disposizione? Una marea. Ma la cosa incredibile è che con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un affare assurdo e portarle a casa a soli 29€. Proprio così, le paghi a un prezzo irrisorio e fai scorta per averne sempre qualcuna a portata di mano. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis garantite dai servizi Prime. Scorte limitatissime.

Chiavette USB 16GB: a questo prezzo sono regalate

Ogni chiavetta contenuta nel pacco è colorata e compatta, da poter tenere tenere in tasca e portare con te. Nonostante questo ti offre tantissimo spazio dove effettuare il backup dei tuoi dati e dei tuoi file più importanti: tutti i tuoi documenti, sempre a disposizione con te.

Per usarle non è necessario installare alcun software, basta semplicemente collegarlo alla porta USB del computer o di altri dispositivi e usarlo. La pendrive USB è compatibile con Windows 98 seconda edizione / NT / ME / 2000 / XP / 7 / 8.1 / 10 e versioni successive, è anche con Linux, Mac OS 10.3 e versioni successive.

Il lato in metallo ha poi una rotazione di 360°, che copre e protegge l’estremità USB mentre questa viene trasportata. Per “aprirla” basta farla girare indietro in qualsiasi posizione, per un uso più confortevole. Il design senza cappuccio con anello integrato semplifica di fatto il fissaggio a portachiavi, zaini e così via. Insomma, un device piccolo ma estremamente utile… moltiplicato per dieci! Approfitta dell’offerta Amazon del momento, e completa questo affare assurdo portandoti a casa 10 chiavette USB a soli 29€.