Huawei annuncia Watch GT 3 Pro: due modelli, infinite possibilità di utilizzo

Huawei annuncia una serie di prodotti hardware e servizi dedicati alla salute, tra i quali il nuovo smartwatch GT 3 Pro.

Huawei Consumer Business Group annuncia oggi l’ultimo prodotto dell’acclamata serie HUAWEI WatchGT: HUAWEI WatchGT 3 Pro2. Disponibile nelle versioni in titanio e ceramica, l’ultimo smartwatch di punta di Huawei presenta un design dell’interfaccia completamente nuovo, materiali premium come il vetro zaffiro, un grande schermo ultra-nitido e una serie di raffinate watch faces tra cui scegliere.

HUAWEI WATCH GT3 Pro Titanium Edition

Caratterizzato da un design moderno e sofisticato, con elegante finitura e materiali premium come titanio e vetro zaffiro, questo wearable è dotato di un ampio schermo ultra chiaro e di una gamma di watch face tra cui scegliere. L’ultimo smartwatch di punta di Huawei facilita il mantenimento di uno stile di vita sano grazie al rilevamento della rigidità arteriosa e alla tecnologia di monitoraggio dei dati TruSeen 5.0+ che consente di misurare con precisione la salute del cuore e monitorare l’ossigeno nel sangue2.

Con un display AMOLED a colori HD da 1,43 pollici, con una risoluzione di 466 x 466 ad alta definizione, l’orologio riproduce informazioni chiare e precise sullo schermo. Per garantire comfort e durata, Huawei Watch GT 3 Pro utilizza una lente in vetro zaffiro e un fondello in ceramica.

Questi materiali, che rispettano la pelle, consentono di rilevare automaticamente qualsiasi variazione di temperatura. Per un posizionamento GPS accurato, Huawei Watch GT 3 Pro è dotato di un sistema GNSS dual-band a cinque sistemi (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), è resistente all’acqua e dà accesso a oltre 100 modalità di allenamento abbinate a un AI Running Coach e a una funzione di pianificazione personale della corsa basata sul fisico, sullo storico delle corse e sugli obiettivi personali di ogni individuo.

HUAWEI WATCH GT3 Pro Ceramic Edition

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition trae ispirazione dall’incontro di influenze orientali e occidentali ed è progettato per essere un perfetto equilibrio tra tecnologia e arte. Questa fusione di Oriente e Occidente si traduce in un design elegante, con la semplicità della ceramica che completa il fascino del metallo. Un’altra ispirazione è stata il capolavoro di Botticelli, La nascita di Venere, evidente nella lunetta in oro e argento con motivo a conchiglia e 24 disegni a onda che lo elevano da orologio a opera d’arte.

Con un display AMOLED HD da 1,32 pollici a colori con risoluzione 466X466 HD che offre un’impeccabile qualità d’immagine, il quadrante a fiori della Ceramic Edition cambia forma con il passare delle ore, per un dettaglio affascinante che simboleggia il passare del tempo.

Oltre ad essere bella, la ceramica high-tech è altamente resistente alla corrosione e al calore. Come la Titanium Edition, la Ceramic Edition ha una lente in vetro zaffiro incredibilmente dura che la rende altamente resistente ai graffi e agli urti, ed è presente anche nel sensore posteriore in ceramica per una migliore penetrazione della luce e un accurato monitoraggio della frequenza cardiaca, con materiali skin-friendly che permettono il rilevamento automatico di qualsiasi cambiamento di temperatura.

Huawei Watch GT 3 Pro, specifiche tecniche

Display: AMOLED HD 1,43”-1,32”,

AMOLED HD 1,43”-1,32”, Risoluzione: 466×466 pixel

466×466 pixel Memoria: 32GB memoria di archiviazione

32GB memoria di archiviazione Sistema Operativo: Harmony OS

Harmony OS Requisiti di sistema: Android 6.0 o successivi, iOS 9.0 o successivi

Android 6.0 o successivi, iOS 9.0 o successivi Attività tracciate: Monitoraggio frequenza cardiaca, camminata, corsa, nuoto, spinning, ciclismo, ellittica, vogatore, arrampicata, monitoraggio sonno, test dello stress, esercizi di respirazione, immersioni, golf

Monitoraggio frequenza cardiaca, camminata, corsa, nuoto, spinning, ciclismo, ellittica, vogatore, arrampicata, monitoraggio sonno, test dello stress, esercizi di respirazione, immersioni, golf Notifiche: Messaggi istantanei, chiamate, SMS, e-mail, eventi del calendario, app social network dallo smartphone collegato

Messaggi istantanei, chiamate, SMS, e-mail, eventi del calendario, app social network dallo smartphone collegato Pulsanti fisici: Pulsante di accensione, pulsante di funzione, supporto per operazioni come premere e tenere premuto e ruotare la corona dello smartwatch

Pulsante di accensione, pulsante di funzione, supporto per operazioni come premere e tenere premuto e ruotare la corona dello smartwatch Sensori: Sensore di accelerazione, sensore giroscopio, sensore geomagnetico, sensore ottico di frequenza cardiaca, barometro, sensore di temperatura cutanea

Sensore di accelerazione, sensore giroscopio, sensore geomagnetico, sensore ottico di frequenza cardiaca, barometro, sensore di temperatura cutanea Microfono e Speaker: Supportati

Supportati Livello di resistenza all’acqua: 5 ATM, immersione fi no a 30 metri

5 ATM, immersione fi no a 30 metri Batteria Capacità: 530 mAhBatteria in polimeri di litioStandby: Durata della batteria fi no a 14 giorni in condizioni d’uso tipico (la durata eff ettiva della batteria dipende dalle abitudini e dalla frequenza di utilizzo degli utenti)

530 mAhBatteria in polimeri di litioStandby: Durata della batteria fi no a 14 giorni in condizioni d’uso tipico (la durata eff ettiva della batteria dipende dalle abitudini e dalla frequenza di utilizzo degli utenti) Tempo di ricarica: ≤ di 85 minuti (a una temperatura ambientale di 25°C)

≤ di 85 minuti (a una temperatura ambientale di 25°C) Connettività: GPS: supportato

GPS: supportato Bluetooth: BT 5.2, BLE/BR/EDR

BT 5.2, BLE/BR/EDR Cinturino: Larghezza: 22 mmCopertura polso: 140–210 mm

Larghezza: 22 mmCopertura polso: 140–210 mm Peso: Circa 54 g (senza cinturino)

Prezzi, disponibilità e promozioni

Da oggi fino al 26 giugno:

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm è disponibile su Huawei Store a 369,90 euro nelle versioni con il cinturino in fluoro elastomero nero e con cinturino grigio in pelle.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm nella versione in titanio è in promozione a 499,90 euro.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm è disponibile al prezzo di 499,90 euro nella versione con il cinturino in pelle bianca e nella versione con il cinturino in ceramica a 599,90.

Inoltre, per entrambi i modelli si ottengono in regalo gli auricolari a forma di rossetto HUAWEI FreeBuds Lipstick. Tutti i dettagli sul sito del produttore.