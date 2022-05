Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 16 e il 22 maggio

I film e le serie TV su Prime Video tra il 16 e il 22 maggio 2022: dal film Dorian Gray alla serie Notte stellata.

Prime Video distribuisce pochi contenuti nella settimana che va tra il 16 e il 22 maggio, sia per quanto riguarda i film che le serie TV, ma è in arrivo quella che è probabilmente la produzione più attesa del mese.

Per quanto riguarda le pellicole, è in uscita Dorian Gray: con protagonisti Ben Barnes e Colin Firth e tratto dal celebre classico di Oscar Wilde, racconta la storia, ambientata in età vittoriana, del giovane che non invecchia concentrando l’effetto degli anni sul suo dipinto.

Il contenuto più atteso di maggio 2022 su Prime Video è una serie di genere fantascientifico intitolata Notte stellata. Segue la storia di Irene (Sissy Spacek) e Franklin York (J. K. Simmons), una coppia avanti con l’età che, anni prima, ha scoperto una stanza interrata nel giardino della propria abitazione: conduce inspiegabilmente a un pianeta strano e abbandonato, così i due cercano di custodire in tutti i modi questo segreto. Un giorno, tuttavia, un giovane irrompe nelle loro vite e la tranquilla esistenza che avevano condotto sino a quel momento sarà destabilizzata.

E ancora, in questa settimana saranno disponibili gli ultimi episodi tanto attesi di Bang Bang Baby, crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta che racconta la storia di Alice, un’adolescente timida e insicura nonché membro più giovane di un’organizzazione criminale: la malavita, tuttavia, non è stata scelta dalla ragazza per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

Infine, qualcuno potrebbe dare una possibilità a Lovestruck High, reality show con protagonisti 15 single inglesi che vengono catapultati in una scuola superiore americana per dare una seconda possibilità all’amore.

Prime Video: tutte le novità tra il 16 e il 22 maggio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Bang Bang Baby – Ultimi 5 episodi (stagione 1) – 19 maggio

Notte stellata (stagione 1) – 20 maggio

Film

Involontaria – L’esame – 16 maggio

Dorian Gray – 17 maggio

Reality Show

Lovestruck High – 18 maggio

