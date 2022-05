Fibra Aruba Promo: la Fibra a 17,69€ anche per Partite IVA

Il provider italiano continua a proporre la sua promozione Fibra Aruba Promo che comprende internet illimitato in vera ad un costo mensile davvero molto concorrenziale pari a meno di 18 euro al mese. Inoltre, continua anche il concorso che mette in palio anche una Ducati Replica Aruba Racing e molti altri premi.L’offerta è bloccata per 12

Il provider italiano continua a proporre la sua promozione Fibra Aruba Promo che comprende internet illimitato in vera Fibra Ottica ad un costo mensile davvero molto concorrenziale pari a meno di 18 euro al mese. Inoltre, continua anche il concorso che mette in palio anche una Ducati Replica Aruba Racing e molti altri premi.

L’offerta è bloccata per 12 mesi ed è inoltre priva di vincoli contrattuali. Aruba mette anche a disposizione grazie al bonus MISE per le Aziende la possibilità di attivare la promozione senza pagare alcun canone mensile.

Fibra Aruba Promo: ecco la promo anche per aziende!

La promozione entry level di Aruba offre internet flat 24 ore su 24 fino a 1000 Mega al secondo in download e 300 Mbps in upload e la possiblità di aggiungere il modem a rate. L’offerta, come potete capire, non include il modem ma può essere aggiunto con 2,20 euro in più al mese. Il costo dell’offerta senza modem è di soli 17,69 euro ogni mese per 12 mesi. Dopo tale periodo, la promozione andrà a prezzo pieno.

L’offerta è davvero unica nel suo genere perchè offre l’opzione Stop&Go. Questo servizio permette di mettere in pausa l’abbonamento per 30 giorni ogni anno. Molto utile ad esempio quando si va in vacanza e non si vuole pagare il canone per non aver usufruito della connessione. inoltre, nel costo mensile troviamo anche il servizio di assistenza sempre disponibile h24 per risolvere ogni problematica e un indirizzo IPv6 statico.

All’offerta di base è possibile aggiungere oltre al modem a rate anche le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi gestore mobile o fisso italiano con una spesa aggiuntiva di 4€ mensili. Inoltre, con 2 euro aggiuntivi c’è la possibilità di portare l’upload a 500 Mbps.

Aruba con questa promozione garantisce l’attivazione della sua FTTH anche nelle cosiddette Aree Bianche. Inoltre, l’offerta è disponibile ONLINE fino al giorno 11 Agosto 2022.