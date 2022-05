LinkedIn, molto più di un cv online: il corso in offerta

“LinkedIn: come funziona e come sfruttarlo al meglio” è il corso completo ospitato dalla piattaforma Udemy, ora in sconto all’80%.

Siamo spesso abituati a considerare LinkedIn come una sorta di semplice curriculum vitae online, dove mostrare semplicemente le nostre competenze e capacità. In realtà, LinkedIn è molto, molto di più: per imparare a sfruttare al meglio le potenzialità di questo particolare social network, Udemy propone un interessante corso realizzato dalla Digital Specialist Heidi Iuliano, in offerta all’ottimo prezzo scontato di 9,99 euro anziché 49,99.

All’interno di questo corso, suddiviso in 22 lezioni dalla durata complessiva di poco più di 2 ore, imparerai a:

Sfruttare tutte le sezioni della piattaforma al meglio

Analizzare ed utilizzare il motore di ricerca di Linkedin sia per lavoro che per la costruzione di un network

Alla fine del corso userai LinkedIn come PRO

Sfruttare le regole del social recruiting per farsi trovare da potenziali clienti o datori di lavoro

Sfruttare le potenzialità di connessione tramite l’app LinkedIn per smartphone

Il corso è, inoltre, costantemente aggiornato per adattarsi a tutte le novità più recenti introdotte dal team di LinkedIn. Non è necessario alcun requisito, né alcuna conoscenza base. Basta avere un indirizzo e-mail per l’apertura del profilo, una connessione internet e un accesso tramite computer, smartphone e tablet. Il corso è rivolto a chi ha già aperto un profilo LinkedIn e non vi accede da tempo, a chi non ne ha mai aperto uno, ma anche per coloro che vogliono migliorare il proprio personal branding ed entrare in contatto con nuove figure professionali. Puoi trovare “LinkedIn: come funziona e come sfruttarlo al meglio” in offerta a 9,99 euro (invece di 49,99) sulla piattaforma Udemy.