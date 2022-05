Lo smartphone con batteria a lunga durata OPPO A54s crolla di prezzo su Amazon

Vola su Amazon e fai tuo l’OPPO A54s mentre si trova in fortissimo sconto prima che vada esaurito: a queste cifre non lo troverai mai più.

Sei ancora qui? Eppure già dal titolo avresti dovuto capire che non c’è tempo da perdere: quando capita che l’ottimo OPPO A54s viene venduto a 179€, cioè a dire 50€ in meno rispetto al suo normale valore di listino, bisogna subito fiondarsi a comprarlo. Occasioni come questa sono spesso irripetibili e il pentimento in caso di mancato acquisto è sempre dietro l’angolo.

OPPO A54s, che prezzo su Amazon!

Questo smartphone è uno dei migliori attualmente sul mercato. Ha un display ampio e luminoso da 6.52” 60HZ HD+ grazie al quale guardi video e giochi con una qualità di immagine da smarTV. Ottimo anche il comparto energia, con una batteria da 5000mAh molto capiente, SuperVOOC + Power Saving.

Il device ha una tripla camera 50+2+2 MP, con le quali puoi fare i migliori selfie che tu abbia mai sognato. In più puoirealzizare degli spettacolari vide oin altissima risoluzione a lviello professional.e

Sei ancora qui? Eppure già dal titolo avresti dovuto capire che non c’è tempo da perdere: quando capita che l’ottimo OPPO A54s viene venduto a 179€, cioè a dire 50€ in meno rispetto al suo normale valore di listino, bisogna subito fiondarsi a comprarlo. Occasioni come questa sono spesso irripetibili e il pentimento in caso di mancato acquisto è sempre dietro l’angolo.