Fresh Sales eBay, con la promo MENO15EDAYS DOPPI sconti FOLLI

Con il codice promozionale MENO15EDAYS di eBay, super sconti del 15% alla cassa anche su prodotti già in promozione!

Ebay lancia il suo nuovo codice promozionale, MENO15EDAYS, che permette di avere uno sconto del 15% su decine di prodotti direttamente nel carrello, prima del check out, per uno sconto massimo per ogni acquisto da 100 euro. La promozione tocca tantissime categorie merceologiche, tuttavia i prodotti tech saranno sicuramente i più gettonati. Grazie alla promozione di eBay sarà dunque possibile risparmiare cifre importanti. L’iniziativa durerà fino alle ore 23:59 del 29 maggio e il coupon potrà essere sfruttato per due volte da ciascun utente.

Sconti pazzi su eBay

Tra i prodotti tech in sconto, molti dei quali ne hanno già applicato uno (quindi quello del 15% diventa aggiuntivo), si possono trovare smartphone, console, computer, televisori e tantissimo altro ancora. Proprio perché la vetrina degli sconti MENO15EDAYS di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare. Noi, nel frattempo, vi aiutiamo segnalandovene alcuni tra i migliori: sono tutti con le spese di spedizioni gratis e tra parentesi riportano il prezzo d listino. Ecco quindi una selezione delle migliori proposte in ambito hi-tech

Offerte smartphone

Apple iPhone 13 5G 128GB , a 713 euro (invece di 839 euro). (Acquista su eBay)

, a (invece di 839 euro). (Acquista su eBay) REALME GT MASTER EDITION 5G , a 203 euro . (Acquista su eBay)

, a . (Acquista su eBay) Xiaomi Redmi Note 11 4G, Dual SIM a 159 euro (invece di 249 euro). (Acquista su eBay)

Dual SIM a (invece di 249 euro). (Acquista su eBay) HONOR 50 LITE 128GB MIDNIGHT NERO, Dual SIM, a 152 euro (invece di 359 euro). (Acquista su eBay)

128GB MIDNIGHT NERO, Dual SIM, a (invece di 359 euro). (Acquista su eBay) SAMSUNG GALAXY A22 5G, a 141 euro (invece di 184 euro). (Acquista su eBay)

Console e giochi

MICROSOFT Xbox Series S Bianco 512 G a 237 euro (anziché a 319€). (Acquista su eBay)

a (anziché a 319€). (Acquista su eBay) NINTENDO SWITCH V2 1.1 , GARANZIA ITALIA a 231 euro (anziché 271 euro). (Acquista su eBay)

, GARANZIA ITALIA a (anziché 271 euro). (Acquista su eBay) Grand Theft Auto V , versione PS4, a 19 euro (invece che a 23 euro). (Acquista su eBay)

, versione PS4, a (invece che a 23 euro). (Acquista su eBay) Horizon: Forbidden West – Standard Edition PS4, a 42 euro. (Acquista su eBay)

Computer

LENOVO V15-IGL NOTEBOOK 15,6″ HD a 190 euro . (Acquista su eBay)

15,6″ HD a . (Acquista su eBay) NOTEBOOK Lenovo Ryzen 3 Ram 8GB SSD 256GB 15.6″ FHD Webcam a 296 euro . (Acquista su eBay)

3 Ram 8GB SSD 256GB 15.6″ FHD Webcam . (Acquista su eBay) NOTEBOOK HP 255 G8 Pc portatile 15.6, a 356 euro (invece che a 419 euro). (Acquista su eBay)

a (invece che a 419 euro). (Acquista su eBay) NOTEBOOK Acer Pc portatile INTEL N4020, a 245 euro. (Acquista su eBay)

Televisori e monitor

LG Tv 55UP75006LF 55″ Quad Core Processor 4K Smart Tv Wi-Fi 2021 a 339 euro invece di 399 euro. (Acquista su eBay)

55″ Quad Core Processor 4K Smart Tv Wi-Fi 2021 a invece di 399 euro. (Acquista su eBay) Samsung QLed Smart Tv 4K QE55Q70AATXZT, a 509 euro . (Acquista su eBay)

QE55Q70AATXZT, a . (Acquista su eBay) LG 32LM6370PLA Tv Led 32″ Full Hd Smart Tv a 211 euro. (Acquista su eBay)

Orologi e auricolari

Orologio SECTOR EX-42 R3251527003 a 28 euro . (Acquista su eBay)

R3251527003 a . (Acquista su eBay) Apple AirPods PRO 2021 Cuffie Auricolari Bluetooth Ricarica MAGSAFE + WIRELESS a 173 euro . (Acquista su eBay)

Cuffie Auricolari Bluetooth Ricarica MAGSAFE + WIRELESS a . (Acquista su eBay) XIAOMI MI TRUE WIRELESS EARBUDS BASIC 2 a 17 euro (invece di 35 euro). (Acquista su eBay)

Informazioni sul buono sconto