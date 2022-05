HONOR 50 5G, fotocamera da 108 MP e design al top a prezzo WOW (-33%)

L’ottimo smartphone di fascia medio alta HONOR 50 5G crolla di prezzo su Amazon con una offerta da non farsi scappare.

Se il tuo smartphone Android non è più in grado di assicurarti una buona esperienza di utilizzo perché ormai troppo vecchio e non più aggiornato, l’offerta Amazon sull’ottimo HONOR 50 5G è la scusa perfetta per mettere le mani su uno tra i migliori smartphone di fascia media di quest’ultimo periodo.

Con uno sconto del 33%, infatti, l’ottimo smartphone del colosso cinese rappresenta una soluzione di design in grado di garantirti tanti anni di utilizzo senza mai un segno di cedimento.

HONOR 50 5G precipita su Amazon con un’offerta che ha dell’incredibile (-33%)

Dotato di un design preciso e curato sotto tutti i punti di vista con cornici molto sottili ed estremamente ottimizzate, come quelle che si vedono negli smartphone di fascia alta/premium, HONOR 50 5G dispone di uno stupendo display OLED da 6.57 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Sotto il telaio curato fin nei minimi dettagli è presente un processore Qualcomm octa core di ultima generazione con di fianco 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno: puoi installare tutte le applicazioni che vuoi e utilizzarle senza limiti, lag o problemi di compatibilità. Inoltre, lo smartphone monta una batteria da 4300 mAh che supporta la ricarica rapida da 66W: ti bastano appena 20 minuti per raggiungere il 70% di carica e continuare ad utilizzarlo per molte altre ore.

Che dire poi della fotocamera quadrupla con sensore principale da 108 MP? Scatta tutte le foto che vuoi e registra video a qualità cinematografica per ricordare i momenti più belli delle tue vacanze, anche nelle condizioni di luminosità più impegnative.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di HONOR per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione usufruendo dei servizi Prime. Resterai piacevolmente colpito dall’incredibile design dello smartphone, la potente fotocamera posteriore da 108 MP e la ricarica rapida da 66W che ti assicura tantissime ore di utilizzo dopo appena 20 minuti.