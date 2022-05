Namecheap: sconti del 50% sui domini e del 49% sugli hosting

Su Namecheap grandi sconti in arrivo: domini .COM a meno di 7 dollari all’anno e hosting a prezzo quasi dimezzato.

La gestione di dominio e hosting è molto importante per qualunque tipo di progetto online.

Scegliere in nome di un sito permette di avere più visibilità e di rispecchiare in maniera più chiara l’attività dello stesso. Contemporaneamente, la scelta di un hosting può determinare fattori come la velocità di caricamento, la sicurezza e l’affidabilità della piattaforma che sorregge un sito.

Due aspetti molto importanti che richiedono certezze, un po’ come quelle offerte da Namecheap. Stiamo parlando di un’azienda tra le più longeve del settore, fondata nel 2000 e su cui attualmente sono registrati più di 3 milioni di domini.

Tenendo presenti le recenti offerte (che analizzeremo in seguito) la registrazione di domini e la sottoscrizione di piani hosting su Namecheap è ancora più conveniente del solito.

Domini e hosting a prezzo dimezzato: ecco l’offerta Namecheap

Perché registrare un dominio su Namecheap? Sotto questo punto di vista, la gestione facile per domini, avviene attraverso un apposito pannello dell’account personale. Questo appare semplice, senza pubblicità disordinate e quant’altro.

La soluzione è ottima soprattutto per chi ha più domini, visto che è possibile gestire gli stessi sia singolarmente che aggregandoli. Il supporto, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, rappresenta poi un valore aggiuntivo da non sottovalutare.

Grazie alle recenti offerte, per esempio, è possibile acquistare un dominio .COM per un anno spendendo solamente 6,98 dollari, con uno sconto del 50% rispetto alla tariffa abituale.

Anche in ottica hosting le offerte sono molto interessanti, con lo sconto del 49% sia sul piano Stellar (ideale per 3 siti web) che su quello Stellar Plus (senza limiti di siti web gestibili). Questi, con il già citato sconto, costano rispettivamente 21,88 e 35,44 dollari all’anno.

Tenendo presente che, sia nell’ambito della registrazione dei domini che degli hosting Namecheap è una soluzione di qualità, queste offerte appaiono molto attraenti per chiunque voglia ritagliarsi il proprio spazio sul web.