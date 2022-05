Questo braccialetto MAGICO ti fa dire addio alle zanzare fuori casa

Un braccialetto ad ultrasuoni magico che ti mostra l’ora e ti permette di dire addio alle zanzare e agli insetti fuori casa.

Che altro dirti se non che la tecnologia ormai ne inventa una per ogni necessità? Le zanzare sono un esempio lampante e per poter dire basta a quelle punture che ti tengono sveglio anche di notte non devi far altro che indossare questo braccialetto. È magico? A quanto pare sì perché emette degli ultrasuoni che non faranno avvicinare neanche un singolo moscerino vicino alle tue gambe e alle tue braccia.

Senza ombra di dubbio un prodottino da provare perché sì, in casa puoi avere anche zanzariere, lampade e spray ma fuori casa come fai? Su Amazon lo rendi tuo con un click, ti basta aprire la pagina per concludere l’acquisto al volo, appena 15,99€ e lo ricevi a casa.

Ovviamente le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con Prime attivo sul tuo account.

Braccialetto magico: è come se diventassi un X-Men

Un po’ mi fa ridere il paragone, ma se questo braccialetto funziona davvero, che altro dirti se non che sei il nuovo signore delle zanzare? Praticamente diventi l’intoccabile e potrai camminare a testa altra tra amici e parenti che sono occupati a grattarsi. Ah, potevano ascoltarti e acquistare anche loro questo braccialetto invece hanno riso.

Tornando seri, in ogni caso, si tratta di un simil smart band che non solo ti tiene al sicuro ma ti mostra persino l’orario. Ha diverse modalità che cambi con un semplice click, una di queste è per l’aperto, l’altra per l’interno e ce n’è una dedicata anche ai più piccoli.

Ha un’autonomia di circa 30 giorni con una sola carica quindi non ti dà alcun problema sotto questo punto di vista.

Da provare lo è sicuramente, se vuoi provare a ricevere l’invito per la X-Mansion collegati ora su Amazon e acquista questo braccialetto magico, costa 15,99€ e lo ricevi a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi grazie a Prime.