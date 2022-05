Se ti dicessi che bastano 14€ per degli auricolari wireless BOMBA?

Questi auricolari wireless per il prezzo che hanno, sono eccezionali: 30 ore di autonomia, waterproof, controlli touch e tanto altro.

Non c’è mistero in questo articolo, non è clickbait e niente del genere. Su Amazon puoi acquistare per davvero un paio di auricolari wireless a 14€ e pochissimi centesimi, non devi far altro che aprire la pagina e spuntare il coupon al volo.

Approfitti di due promozioni differenti e concludi il tuo affare personale potendo fare affidamento su un paio di true wireless che ti soddisfano senza se e senza ma. Comode e di qualità, hanno tutto ciò che ti serve.

Le spedizioni, poi, non sono affatto un problema, completamente gratuite grazie ai servizi Prime garantiti, sono anche velocissime.

Auricolari wireless: mai più senza questi gioiellini

Neri, semplici e ultra portatili. Una volta che li indossi te ne innamori perché sono leggeri, comodi e soprattutto stabili, caratteristica che non può mai mancare all’appello. Conta che hanno delle punte il silicone morbido che cambi in base a diverse misure così li rendi perfetti e come se fossero cuciti su misura.

Audio strepitoso che non pecca di qualità ma anzi, ti soddisfa anche nei confronti dei bassi. Hanno un microfono integrato con tanto di riduzione del rumore per poter intrattenere tutte le telefonate che vuoi e non doverti ripetere una volta in più del previsto. Già soltanto per questa caratteristica sono lodevoli.

Non hai bisogno dello smartphone per gestire la riproduzione perché non mancano i controlli touch. C’è di più? Ovviamente sì perché non ti ho ancora detto che sono impermeabili e che hanno una batteria da ben 30 ore.

Non aspettare neanche un secondo in più, sono degli auricolari wireless che davvero valgono la pena di essere acquistati. Apri Amazon e spunta il coupon prima che sia troppo tardi, ti porti a casa le true wireless dei sogni con 14€ appena. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.