Xiaomi, robot aspirapolvere 3-in-1 a prezzo SHOCK (solo su Amazon)

L’ottimo robot aspirapolvere Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da ignorare.

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo robot aspirapolvere di Xiaomi è la scusa perfetta per ricevere a casa in appena 1 giorno, e senza costi di spedizione, uno tra i migliori dispositivi smart del momento.

Infatti, grazie a uno sconto del 29%, il robot aspirapolvere 3-in-1 di Xiaomi saprà assicurarti una pulizia sempre precisa e puntuale di tutta casa o di un ambiente in particolare.

Il robot aspirapolvere di Xiaomi crolla di prezzo in questa offerta Amazon (-29%)

Dotato di potenti spazzole e di un motore aspirante in grado di garantirti una pulizia sempre impeccabile, il robot aspirapolvere saprà conquistare la tua fiducia grazie alle tre modalità di pulizia: spazza e lava contemporaneamente grazie al serbatoio integrato; puoi gestire 3 livelli differenti di pulizia in base alla tipologia del tuo pavimento, anche per quelli più delicati.

Con l’applicazione mobile puoi impostare con precisione quale zona della casa lavare, oppure programmare tipologie differenti di pulizia in zone differenti; il robot riconoscerà automaticamente la nuova zona e cambierà la modalità di pulizia in base alla tua programmazione.

Oltre a mappare l’ambiente circostante in tempo reale grazie ai sensori interni, il robot aspirapolvere è in grado di dirigersi automaticamente alla basetta di ricarica in caso di batteria esaurita; una volta carica, riprenderà automaticamente la pulizia dal punto esatto in cui l’ha interrotta, senza che tu muova un dito.

Non perdere altro tempo e acciuffa al volo questa incredibile occasione: metti subito nel carrello l’ottimo robot aspirapolvere di Xiaomi e impara a goderti ogni momento libero della giornata affidando la pulizia di casa a un fedele compagno.