Realme Pad è il tablet 2K che vale il DOPPIO di quanto costa (-50€)

Tra i tablet da battere c’è Realme Pad che di spettacolare ha veramente tanto: acquistalo in sconto e non te ne penti.

Se c’è un tablet su cui vale veramente mettere le pani sopra quello è senza ombra di dubbio Realme Pad. Da quando è approdato sul mercato ha fatto faville perché a un prezzo nettamente ridotto, ti mette a disposizione delle specifiche tecniche che valgono veramente la pena di esser prese in considerazione.

Conta che ora è persino in offerta, quindi se ti colleghi su Amazon hai la possibilità di farlo tuo con soli 239,22€ e non finisce qui. Con la possibilità di pagarlo in 5 rate senza costi aggiuntivi, l’acquisto diventa alla portata di tutti.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Realme Pad: perché questo tablet è un gioiello

Con un display che è più grande della media di mercato, questo tablet già è pazzesco. Dal punto di vista estetico è slim, moderno e realizzato con ottimi materiali quindi non può che offrirti un’esperienza in linea con ciò che promette.

Conta che la risoluzione dello schermo è tra le più avanzate, qua si parla di un 2K vero e proprio che ti fa sognare ad occhi aperti quando stai sui social, navighi tra app o guardi film e video in streaming. In altre parole hai un cinema portatile a disposizione.

Tuttavia questo non è il suo solo aspetto positivo visto che ci sono anche una memoria espandibile fino a 1 TB, una batteria da +7000mAh che dura un giorno intero, la ricarica rapida a 18W e tante altre cose tecniche che ti potrei elencare ma che forse non capiresti. Se mi permetti di tradurtelo in parole povere: questo prodotto spacca tutto e tutti.

Non mancano le fotocamere frontali e posteriori così come Android 11 adornato dai servizi Google, non manca né il Play Store né YouTube, stai tranquillo.

Allora, non è pazzesco? Conta che Realme Pad può essere tuo proprio ora su Amazon a 239,22€ se ti colleghi subito. Pensaci bene, è un’occasione d’oro.