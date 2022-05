Revolut integra il calcolo della Giacenza Media Annua per tutti i clienti italiani

Revolut dà finalmente la possibilità di calcolare la giacenza media del conto, una funzionalità molto richiesta dai suoi clienti italiani.

Revolut, app finanziaria con 18 milioni di clienti nel mondo e oltre 650.000 in Italia, annuncia oggi l’integrazione del proprio strumento per il calcolo in-app della Giacenza Media Annua, con l’obiettivo di facilitare i clienti italiani in varie operazioni.

Revolut, quant’è la tua giacenza media del conto?

Secondo l’Agenzia delle Entrate la Giacenza Media Annua è “l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno” e viene richiesto in diverse occasioni, come nella dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al fine di usufruire di importanti sgravi fiscali – come il bonus prima casa, il bonus affitto, la riduzione delle tasse universitarie, solo per citarne alcuni – , per richiedere un mutuo e altro.

Offrendo un conto multivaluta con un IBAN univoco, il calcolatore di Revolut include tutti i conti dei clienti in ogni valuta. Per scaricare il documento della Giacenza Media Annua bastano pochi semplici passaggi:

Accedere al profilo personale in-app

Toccare “documenti”

Toccare “Giacenza Media Annua”

Selezionare l’anno

Toccare “Genera”

Viene generato un documento pdf, pronto per essere condiviso o importato

Il calcolo della Giacenza Media Annua è utile anche per la dichiarazione dei redditi annuale – la cui scadenza nel 2022 è fissata al 30 settembre – per capire se è necessario dichiarare o meno il proprio conto Revolut. Infatti, con un saldo medio annuo di oltre 5.000 euro, o anche un solo giorno con un importo superiore a 15.000 euro, il conto deve essere inserito nel quadro RW del Modello Redditi, che determina il monitoraggio degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero.

Revolut sta creando la prima super app finanziaria veramente globale, con l’obiettivo di aiutare le persone a ottenere di più dal proprio denaro. Nel 2015, Revolut è stata lanciata nel Regno Unito per offrire trasferimenti di denaro e cambio valuta. Oggi, più di 18 milioni di clienti in tutto il mondo utilizzano le decine di prodotti innovativi di Revolut per effettuare oltre 150 milioni di transazioni ogni mese.