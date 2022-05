Amazfit lancia T-Rex 2. lo smartwatch di livello militare per i più avventurosi

Certificato su 15 test di livello militare, questo nuovo smartwatch è in grado di sopportare con facilità gli sport più duri ed estremi.

Amazfit, il marchio globale di smart wearables, ha lanciato oggi il suo nuovo T-Rex 2, lo sportwatch più resistente e più avanzato prodotto finora dal brand. Il nuovo smartwatch outdoor rugged con GPS integrato può accompagnare gli utenti in ambienti estremamente difficili, combinando la doppia banda, 5 satelliti e la resistenza all’acqua fino a 10 ATM. Amazfit T-Rex 2 è il compagno perfetto per gli avventurieri e gli appassionati di sport all’aperto.

Amazfit il suo nuovo T-Rex 2

Il T-Rex 2 è la terza edizione della serie Amazfit T-Rex. Le funzioni migliorate di questo nuovo wearable mirano a consentire agli amanti dell’avventura all’aria aperta, come i surfisti e gli escursionisti, di registrare i loro dati personalizzati ovunque si trovino. Con modalità sportive aggiuntive, nuove funzioni di navigazione e un sistema di monitoraggio completo della salute, il T-Rex 2 aiuta gli amanti dell’avventura e del fitness all’aria aperta a superare i propri limiti, esplorando le proprie capacità e sfidandosi nelle loro passioni.

Il nuovo dispositivo supporta gli escursionisti, gli scalatori, i trail runner e gli avventurieri nell’esplorazione di terreni sconosciuti grazie alle funzioni di navigazione su traiettoria, navigazione in tempo reale e tracciamento del percorso.

Utilizza anche la navigazione a ritorno diretto per mostrare la linea retta più breve per tornare all’inizio di un percorso. L’altimetro barometrico e la bussola integrati sono perfetti per chi vuole conquistare nuove vette e scoprire sentieri inesplorati. Con la nuova funzione di importazione dei percorsi, gli utenti possono inoltre caricare sul proprio smartwatch dei percorsi preselezionati e seguirli direttamente dal proprio polso.

Come per tutti i dispositivi Amazfit, la batteria è di lunghissima durata e abbastanza potente da supportare l’orologio per 24 giorni – il che significa che nessun ritiro selvaggio all’insegna dell’adrenalina dovrà essere interrotto. Il T-Rex 2 è inoltre dotato di oltre 150 modalità sportive – tra cui triathlon, caccia, pesca, golf e surf – e con un grado di protezione fino a 10 ATM può resistere a una pressione dell’acqua equivalente a una profondità di 100 metri, per accompagnare chi lo indossa mentre fa surf o nuota.

Prezzo e disponibilità

Amazfit T-Rex 2 sarà disponibile in pre-ordine in Italia dal 1 giugno 2022, al prezzo consigliato al pubblico a partire da 229,90 euro, presso lo store Amazon e il sito ufficiale di Amazfit. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito: https://it.amazfit.com/