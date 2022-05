HONOR Earbuds 3 Pro ufficiali in Italia

Gli Earbuds 3 Pro sono caratterizzati da qualità audio superiore, funzionalità di cancellazione attiva del rumore e tecnologia di ricarica rapida 5C.

HONOR ha annunciato il lancio in Italia degli HONOR Earbuds 3 Pro, un paio di eleganti auricolari wireless che offrono agli utenti il giusto supporto sonoro per ascoltare la loro musica preferita e avere una qualità di chiamata superiore. Per un’esperienza coinvolgente e senza interruzioni, questi auricolari dispongono di un sistema di cancellazione attiva del rumore (Adaptive Active Noise Cancellation, ANC) che riconosce i suoni circostanti e attiva automaticamente varie modalità di cancellazione del rumore. Inoltre, sono anche i primi auricolari Stereo True Wireless (TWS) del settore a disporre di una tecnologia di ricarica rapida a 5C.

HONOR Earbuds 3 Pro, potenti ed eleganti

“Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro si spingono oltre, offrendo un’esperienza di ascolto di livello superiore”, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “Il nostro obiettivo è quello di portare innovazione e valore ai consumatori di tutto il mondo, agli utenti che desiderano avere ogni giorno stile, qualità del suono e funzionalità”. La priorità degli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro è quella di garantire un suono di alta qualità ed eccezionalmente realistico. Gli auricolari vantano il primo design coassiale a doppio driver al mondo, con un potente driver dinamico da 11 mm di diametro e un tweeter piezoelettrico in ceramica che garantisce la naturalità dei bassi e la chiarezza e melodiosità degli alti.

Il driver dinamico da 11 mm di diametro all’interno di ciascun auricolare è dotato di un dumper di soli 0,6 mm, che consente di aumentare la sensibilità delle basse frequenze fino all’11%, offrendo così un’esperienza straordinaria dei bassi.

HONOR è anche il primo nel settore a utilizzare un tweeter piezoelettrico in ceramica progettato per migliorare la nitidezza degli alti, garantendo al contempo un consumo energetico limitato. L’intelligente funzione Adaptive ANC è perfetta per gli utenti che desiderano un’esperienza intelligente e senza alcun disturbo. Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro riconoscono in modo intelligente i suoni ambientali circostanti e passano da una modalità all’altra di cancellazione attiva del rumore (Adaptive Active Noise Cancellation, ANC). Queste sono la modalità Ultra, la modalità Generale e la modalità Accogliente, e consentono agli utenti di immergersi nella propria musica o gioco senza alcuna distrazione.

Grazie alla cancellazione del rumore fino a 46 decibel (dB), gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro consentono agli utenti di ascoltare musica o l’audio dei giochi in modo coinvolgente, riducendo i suoni ambientali a vari livelli, sia che si tratti di una strada affollata o di una biblioteca silenziosa. Inoltre, la cancellazione del rumore di chiamata rende più facile per gli utenti al telefono ricevere e trasmettere i corretti messaggi.

Grazie all’AI Leakage Compensation, che rileva le caratteristiche dello stato di utilizzo dell’utente, gli HONOR Earbuds 3 Pro regolano dinamicamente l’equalizzazione, assicurando un effetto personalizzato di cancellazione attiva del rumore che consente agli utenti di godere di un suono migliore e più coinvolgente. Gli HONOR Earbuds 3 Pro sono i primi auricolari TWS al mondo dotati di una tecnologia di ricarica rapida 5C, con un’autonomia in standby senza custodia di ricarica fino a 36 ore.

Prezzi e disponibilità

Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro, disponibili nei colori Bianco e Grigio, li trovate al prezzo di €199,90 in Italia su Hihonor.com. Ma se nel frattempo volete provare la qualità di questa linea di prodotti, su Amazon trovate in promozione il modello Earbuds 2 Lite a soli 50€. Ricordatevi solo di spuntare la voce coupon sulla pagina del prodotto, per assicurarvi lo sconto di 14€.