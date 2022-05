Samsung Galaxy S21 FE 5G, il top di gamma è tuo a PREZZO FOLLE (-37%)

L’ottimo smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S21 FE 5G è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile con il 37% di sconto.

L’offerta Amazon di oggi sul potente e popolare Samsung Galaxy S21 FE 5G è una di quelle che non devi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando scopri che può essere tuo con il 37% di sconto.

Infatti, ad appena 481€, hai la possibilità di ricevere a casa in appena 1 giorno uno tra i device che hanno scritto la storia del mercato mobile. Il modello in questione è un mix perfetto tra design, potenza e prezzo bilanciato.

Samsung Galaxy S21 FE 5G crolla del 37% con questa offerta di Amazon

Lo smartphone di Samsung ha dalla sua un design curato e ottimizzato sotto tutti i punti di vista: frontalmente il display AMOLED Dynamic 2X da 6.4 pollici ti garantisce un’esperienza di utilizzo eccellente, senza mai una esitazione, con colori perfettamente bilanciati, una buona luminosità e angoli di visuale molto generosi.

Sotto la scocca è presente un potente processore octa core con tanta RAM e spazio interno per darti modo di utilizzare tutte le applicazioni che vuoi senza alcun compromesso, mentre la batteria da 4500 mAh sfrutta il supporto alla ricarica rapida per darti modo di ricaricare rapidamente il telefono e continuare a utilizzarlo per molte ore.

Inoltre, sul retro trovano posto tre fotocamere processionali ad altissima risoluzione che, facendo leva sull’intelligenza artificiale, ti permettono di scattare foto e riprendere video a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello un device che ti saprà garantire sempre, e in ogni situazione, un’esperienza di utilizzo da top di gamma puro. A questo prezzo è l’occasione che stavi aspettando per mettere le mani su uno tra i migliori smartphone mai realizzati dal colosso sudcoreano, ma spendendo quanto normalmente richiesto per un comune device di fascia media.