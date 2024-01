20€ per le TUE nuove cuffie TRUE WIRELESS di Anker: eccole su Amazon

Ascolta tutta la musica che vuoi ad altissima risoluzione con le cuffie true wireless Anker Soundcore P20i, oggi al centro di una straordinaria occasione su Amazon che siamo certi non rivedrai per molto tempo.

Infatti, al già disponibile sconto immediato del 14% puoi aggiungere uno sconvolgente coupon del 30%: in questo modo il tuo nuovo paio di cuffie lo andrai a pagare appena 20€, una cifra assolutamente ridicola considerando le numerose qualità di questo headset wireless.

Le cuffie true wireless economiche Anker Soundcore P20i costano 20€ su Amazon

Le cuffie di Anker sono realizzate con materiali impermeabili agli schizzi d’acqua e al sudore, quindi perfette anche per gli allenamenti all’aperto, mentre la mega batteria integrata ti assicura un playback audio per ben 30 ore. Come se non bastasse, il modulo Bluetooth 5.3 le rende perfettamente compatibili con iOS e Android mentre diversi profili di equalizzazione ti permettono di modulare il sound secondo i tuoi gusti personali.

Ancora non ti basta considerando il prezzo di vendita? Nessun problema: le cuffie integrano anche due microfoni con IA (Intelligenza Artificiale) per assicurarti chiamate chiare e cristalline ovunque tu sia.

A questo prezzo è davvero un grave errore lasciarsele scappare perché chissà quando torneranno in sconto; prendi al volo il coupon esclusivo del 30% su Amazon e mettile subito nel carrello per riceverle direttamente a casa in appena 48 ore con i servizi Prime.

