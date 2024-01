220€ di SCONTO IMMEDIATO su eBay per Motorola moto edge 40 (-44%)

Inutile girarci intorno: se sei alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia alta ma non vuoi spendere una cifra impossibile, sappi che l’eccellente Motorola edge 40 5G è in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre.

Di design, con una scheda tecnica decisamente valida e con un rapporto qualità/prezzo invidiabile, quest’oggi lo puoi acquistare al prezzo shock di appena 279€ grazie a uno sconto improvviso del 44% – stiamo parlando di un risparmio immediato di ben 220€, il costo di un qualsiasi smartphone di fascia economica.

Motorola edge 40 5G è in calo drastico su eBay al prezzo più conveniente di sempre

Motorola edge 40 5G è pronto fin da subito a sorprenderti con il suo fantastico pannello OLED da 6.55 pollici super smooth a 144Hz, perfetto per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione. Velocissimo grazie al processore octa-core integrato, lo smartphone ti accompagna per tutto il giorno grazie alla batteria ad alte prestazioni, mentre con il modem 5G incluso puoi navigare in rete senza mai problemi di linea.

Come se non bastasse, lo smartphone a marchio Motorola è anche un camera phone coi fiocchi grazie al modulo fotografico multiplo con sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Come hai avuto modo di scoprire lo smartphone Android di Motorola non ha assolutamente nulla da invidiare ai top di gamma più blasonati, anzi; mettilo subito nel carrello di eBay e sfrutta subito questa straordinaria occasione per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

