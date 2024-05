25 ORE di MUSICA NO-STOP con l'Altoparlante wireless Sony in PROMO SPECIALE

Hai una festa in programma e vuoi far scatenare i tuoi amici? Allora non farti scappare la super promozione sul potente Altoparlante wireless Sony SRS-XV800! Oggi è disponibile su Amazon a soli 417 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro!

Altoparlante wireless Sony SRS-XV800: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Altoparlante wireless Sony SRS-XV800 supporta un suono da festa omnidirezionale per diffondere un audio potente in tutte le direzioni. Le unità altoparlanti X-Balanced producono bassi profondi e potenti e chiarezza vocale al top.

L’autonomia è una caratteristica di spicco del dispositivo infatti è dotato di una batteria che garantisce fino a 25 ore di musica no-stop. Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti fornisce 3 ore di riproduzione così da non rimanere mai a corto di musica.

Maniglie, ruote e resistenza all’acqua IPX4 lo rendono anche portatile e facilmente trasportabile da chiunque. In più, il TV Sound Booster trasforma il tuo salotto in un home cinema in pochi secondi, con bassi potenti e audio diffuso in tutta la stanza. La modalità di utilizzo è semplicissima: basta usare il cavo ottico (incluso) per collegare l’SRS-XV800 al televisore.

Inoltre questo speaker wireless è dotato di illuminazione multicolore che si sincronizza con la musica e aggiunge atmosfera, e puoi controllare istantaneamente il dispositivo utilizzando l’intuitivo pannello touch o tramite l’app Sony | Music Center.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.