250 euro di sconto sugli acquisti con Carta Oro American Express

Le carte di credito sono, ormai da decenni, il metodo più diffuso per pagare beni e servizi. Non tutte però si equivalgono e, in questo contesto, American Express è una realtà solida, capace di offrire servizi per qualunque tipo di consumatore.

Nello specifico, Carta Oro American Express rappresenta forse l’apice delle opzioni proposte dal colosso americano. Si tratta di una carta adatta a chi viaggia e chi utilizza spesso questa opzione di pagamento per lo shopping e non solo.

Sotto questo punto di vista, va tenuto conto che la carta è gratuita per il primo anno. Dal secondo poi, il costo è pari a 14 euro al mese. Ma quali sono i grandi vantaggi legati a tale servizio?

Di seguito analizzeremo una parte di tutte le offerte esclusive proposte da American Express.

Carta Oro American Express: una serie di sconti e vantaggi esclusivi

Carta Oro American Express si presenta, come già detto, forte di alcuni vantaggi straordinari per chi viaggia spesso.

Per esempio, l’iscrizione gratuita al programma Priority Pass offre due ingressi gratuiti annuali ad oltre 1.200 VIP Lounge aeroportuali sparsi per tutto il mondo. Il credito da 100 euro annui per quanto concerne servizi accessori degli hotel (dalla spa al bar, fino al ristorante) è un altro vantaggio considerevole.

Vantaggi legati al noleggio auto e un’assicurazione contro gli infortuni durante i viaggi, sono un ulteriore valore aggiunto legato alla carta. Non vanno poi dimenticati sconti per cinema e vari eventi live.

Per chi ama lo shopping, la protezione degli acquisti offerta da American Express è un’attrattiva molto concreta. Questa permette di avere copertura in caso di furto o danneggiamento di un bene (entro 90 giorni dall’acquisto e con un valore massimo di 2.600 euro).

Infine, va tenuto conto del buono da 250 euro di sconto. Questo è utilizzabile dal proprietario della carta che spende più di 4.000 euro entro 6 mesi dall’emissione della stessa.