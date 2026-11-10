2600 euro di maxi bonus per chi unisce queste agevolazioni: si possono cumulare

Tutto dipende da ISEE, numero di figli e misure compatibili: Carta Dedicata a te, Assegno di inclusione, Assegno unico, bonus asilo nido e altri sostegni. La data da segnare è stata il 4 novembre, giorno di avvio degli accrediti da 500 euro della Carta. Gli altri pagamenti seguono invece i normali calendari mensili di Inps e Comuni.

La Carta Dedicata a te 2026 vale 500 euro accreditati da novembre. Altri 500 euro sono previsti ad aprile 2027, per un totale di 1.000 euro nell’arco della misura. Non bisogna fare domanda: gli elenchi vengono preparati da Inps e Comuni, poi comunicati ai beneficiari secondo le modalità decise a livello locale. La carta serve per acquistare beni alimentari di prima necessità. Restano fuori, tra gli altri, alcolici e carburanti.

Funziona in modo diverso l’Assegno di inclusione, pagato ogni mese ai nuclei che rispettano i requisiti economici e familiari. Per un single senza reddito, l’importo può arrivare a circa 541,67 euro al mese, con un possibile contributo per l’affitto fino a 280 euro. Per gli over 67, secondo le regole previste per questa categoria, la quota può salire a circa 682,50 euro, più un contributo locazione indicato fino a 162,50 euro.

L’Assegno unico resta il sostegno principale per chi ha figli. Nel 2026, dopo la rivalutazione dell’1,4%, l’importo per ogni figlio minorenne va da 203,80 euro al mese con ISEE basso a 58,30 euro per chi supera 46.582,71 euro o non presenta l’ISEE. Per i figli tra 18 e 21 anni, quando ci sono le condizioni richieste, la cifra va da 99,10 a 29,10 euro. Poi ci sono le maggiorazioni: dal +50% per i figli sotto l’anno di età ai 150 euro forfettari per le famiglie con almeno quattro figli.

Nel conto può entrare anche il bonus asilo nido. Per i bambini nati dal 2024 può arrivare fino a 3.600 euro l’anno, cioè circa 327 euro al mese, con ISEE fino a 40.000 euro. Sopra questa soglia, o senza ISEE, l’importo scende. È una misura che spesso pesa parecchio nel bilancio di casa: “Il punto non è solo avere diritto a un bonus, ma capire quali si sommano”, spiegano di solito i Caf alle famiglie che arrivano allo sportello con più pratiche aperte.

ISEE, le soglie che decidono accesso, esclusione e importi ridotti

La prima soglia da controllare è quella dei 15.000 euro di ISEE ordinario: è il limite per rientrare nella platea della Carta Dedicata a te. Ma non basta stare sotto quella cifra. Le risorse sono limitate e l’Inps applica criteri di priorità, favorendo i nuclei più numerosi, soprattutto quelli con almeno tre componenti e figli nati entro determinate annualità. In pratica, due famiglie con lo stesso ISEE possono avere esiti diversi.

Documenti, calcolatrice e banconote sul tavolo: una scena di budget familiare legata ai bonus e agli assegni di novembre 2026.

Per l’Assegno di inclusione, invece, la soglia ISEE indicata è 10.140 euro. A questa si aggiungono altri requisiti sul reddito familiare, sulla composizione del nucleo e sulla condizione dei singoli componenti. L’importo viene calcolato con una scala di equivalenza: si parte da 1 per il richiedente e si aggiungono coefficienti per minori, carichi di cura e altre situazioni previste. Solo dopo si arriva alla cifra mensile.

Anche l’Assegno unico dipende dall’ISEE, ma non sparisce per chi supera le soglie più basse. Si riduce poco alla volta, fino all’importo minimo. È una differenza importante. Una famiglia con ISEE alto continuerà a riceverlo, se ha figli a carico e presenta domanda, ma con somme più basse.

Dal 2026, inoltre, il calcolo dell’ISEE tiene conto delle novità sulla prima casa, esclusa fino a 91.500 euro di valore. La soglia sale a 120.000 euro nelle città metropolitane, con altri aumenti legati ai figli oltre il primo. Per alcune famiglie questa modifica può portare l’indicatore sotto un limite utile. Non succede sempre, ma vale la pena controllare.

Sei esempi di incasso: single, coppie con figli, famiglie numerose e over 67

Nel caso di un single senza reddito, con ISEE pari a zero e in affitto, l’Assegno di inclusione può valere circa 541,67 euro, più 280 euro di contributo locazione. Il totale mensile arriva così a 821,67 euro. La Carta Dedicata a te non si aggiunge, perché è incompatibile con l’ADI.

Una coppia con due figli, uno sotto i tre anni, ISEE 8.000 euro, affitto e nido, può arrivare a circa 1.935,70 euro nel mese: 920,83 euro di ADI, 280 euro per l’affitto, 407,60 euro di Assegno unico per due figli e circa 327,27 euro di bonus nido. Senza contributo affitto, il totale scende a 1.655,70 euro.

Per una coppia con tre figli minorenni e ISEE 14.000 euro, l’ADI non spetta perché l’indicatore supera 10.140 euro. Restano però l’Assegno unico, pari a 611,40 euro nella simulazione con importo massimo, e la Carta Dedicata a te da 500 euro, se il nucleo rientra tra quelli scelti. Totale di novembre: 1.111,40 euro. Con una precisazione: i 500 euro della Carta non sono mensili.

Una coppia con due figli, ISEE 30.000 euro e un bambino al nido, resta fuori sia dall’ADI sia dalla Carta. In questo caso il totale dipende dalla fascia di Assegno unico riconosciuta: tra 116,60 e 407,60 euro per due figli, più circa 327,27 euro di bonus nido. L’incasso mensile va quindi da 443,87 a 734,87 euro.

Per un over 67 solo, con ISEE basso e affitto, l’ADI può arrivare a circa 682,50 euro, ai quali si sommano fino a 162,50 euro per la locazione. Totale: 845 euro. Anche in questo caso niente Carta, per l’incompatibilità prevista.

La simulazione più alta riguarda una coppia con quattro figli minorenni, ISEE 9.500 euro e affitto. L’ADI può valere circa 1.029,17 euro, più 280 euro di contributo casa. L’Assegno unico arriva a 815,20 euro per quattro figli, ai quali si aggiungono 150 euro di maggiorazione forfettaria: totale 965,20 euro. Il conto complessivo sale così a 2.274,37 euro, oppure 1.994,37 euro senza affitto. Con ulteriori misure spettanti, come i bonus legati a nuove nascite quando ci sono i requisiti, la soglia teorica può avvicinarsi ai 2.600 euro. Ma il calcolo va fatto caso per caso.

Compatibilità, scadenze e controlli: cosa verificare subito per non perdere gli aiuti

La regola più delicata riguarda la compatibilità: chi riceve l’Assegno di inclusione non può ottenere la Carta Dedicata a te. Per questo i nuclei con ISEE molto basso, pur avendo accesso all’ADI, non vedono i 500 euro della Carta. Al contrario, chi ha un ISEE tra 10.140 e 15.000 euro può restare fuori dall’ADI ma rientrare nella graduatoria della Carta, se selezionato.

L’Assegno unico si somma invece all’ADI. Lo stesso vale per il bonus asilo nido, se ci sono i requisiti. Per i figli nati, adottati o in affidamento nel 2026 è previsto anche un bonus nuovi nati da 1.000 euro, con ISEE fino a 40.000 euro e domanda entro 120 giorni dall’evento, secondo le regole indicate per la misura. È un aiuto una tantum, non un pagamento mensile.

Il primo controllo da fare riguarda l’ISEE 2026, che può essere richiesto tramite Caf o direttamente sul portale Inps. Il secondo riguarda la Carta Dedicata a te: l’assegnazione è automatica, ma conviene controllare gli avvisi del Comune o le comunicazioni Inps. Per non perdere il beneficio, secondo le indicazioni operative richiamate per la misura, bisogna fare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2026.

Poi ci sono le domande già presentate, le coordinate di pagamento, le eventuali variazioni in famiglia. Un figlio nato, un affitto registrato, un ISEE aggiornato: sono dettagli che possono cambiare il risultato. A novembre, più che inseguire tutti i bonus, serve mettere in fila le misure compatibili e controllare le soglie. È lì che si capisce quanto entra davvero sul conto.