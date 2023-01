3 caricabatterie USB UNIVERSALI con luci a LED in offerta a 9€ (Amazon)

Un caricabatterie può sempre servire, soprattutto se continui ad acquistare dispositivi tech durante tutto l’anno. Tre però sono ancora meglio, soprattutto se poi ciascuno di loro ha anche due porte USB anziché una sola. E come ciliegina sulla torta mettici pure la compatibilità con la maggior parte degli smartphone in circolazione, iPhone compresi.

In queste ore su Amazon è in offerta un pacco di 3 caricabatterie USB a soli 9 euro. La promozione è limitata, è probabile che il set di caricabatterie a muro vada letteralmente a ruba prima della fine della giornata, anche perché possono vantare un altro segreto.

Caricabatterie USB universali con luci a LED

Per la serie “mai più senza”. Ciascun caricabatterie ha due porte USB e in più una simpatica luce a LED che si accende quando il caricabatterie è in funzione. Ecco, se ami la tecnologia, se sei un fanatico delle strisce LED, questa chicca sicuramente ti piacerà.

Ciascuna delle due porte supporta una ricarica fino a 5W, con il vantaggio di essere compatibili con la stragrande maggioranza dei dispositivi mobili oggi in commercio: iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, Honor, ecc. Puoi scegliere di caricare contemporaneamente fino a due dispositivi alla volta, mantenendo una carica a 5W, comunque mai superiore a 10W. E con tre caricabatterie, questo significa che puoi caricare insieme fino a 6 dispositivi.

Cogli al volo l’offerta di Amazon per portarti a casa questo set di 3 caricabatterie USB universali a meno di 10 euro. La spedizione offerta da Amazon è gratuita, con la consegna prevista entro la giornata di domani.

