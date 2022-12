3 corsi (in offerta) per iniziare bene il 2023

Se tra i tuoi buoni propositi del 2023 c’è anche “imparare qualcosa di nuovo”, è il momento adatto per renderlo già una realtà. Domestika ha infatti lanciato da poco una promozione che include un pacchetto da tre corsi a scelta tra un’ampia selezione. L’obiettivo è imparare o migliorare le proprie competenze, in diversi campi: dall’illustrazione al marketing & business, passando per craft, fotografia e video, web e app design, tanto per citarne alcuni.

Il pacchetto di tre corsi Domestika è molto più vantaggioso rispetto all’acquisto dei corsi singolarmente. Lo sconto è, infatti, del 45%: anziché 68,70, pagherai solamente 37,90.

3 corsi in offerta per iniziare bene il nuovo anno

Non sai che corso scegliere? Ecco i nostri tre consigli:

Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories di Mina Barrio – In questo corso imparerai tutti i segreti della creazione e della modifica di contenuto in modo attraente e professionale, incentrato specificamente nella fotografia e nel video, per trionfare su Instagram.

di Mina Barrio – In questo corso imparerai tutti i segreti della creazione e della modifica di contenuto in modo attraente e professionale, incentrato specificamente nella fotografia e nel video, per trionfare su Instagram. Sviluppo di un media plan digitale di Foncho Ramírez-Corzo – In questo corso imparerai a creare un piano media digitale per un brand o un’azienda, effettuando fasi di documentazione e analisi del target per ottenere un efficiente investimento in pubblicità online.

di Foncho Ramírez-Corzo – In questo corso imparerai a creare un piano media digitale per un brand o un’azienda, effettuando fasi di documentazione e analisi del target per ottenere un efficiente investimento in pubblicità online. Creazione di un sito professionale con WordPress di Ignacio Cruz Moreno – Imparerai come creare un sito web professionale con WordPress partendo dagli aspetti più basilari, la gestione del menu di amministrazione e la creazione dei contenuti, per poi approfondire ambiti più complessi, senza la necessità di saper programmare.

Corsi Domestika: cosa offrono?

Domestika si contraddistingue per le sue videolezioni, che sono online, on-demand e ad accesso illimitato. L’utente può così seguirle in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, secondo il proprio ritmo e la propria routine. Non c’è nessuna scadenza: puoi acquistare ora e intraprendere il tuo percorso di apprendimento quando preferisci.

La piattaforma offre opportunità di confronto con insegnanti preparati ed esperti e apprendere dalla loro esperienza non soltanto attraverso le videolezioni ma anche grazie alle risorse aggiuntive spesso disponibili, tra cui testi esplicativi ed esercitazioni pratiche. Entrerai, inoltre, a far parte di una community dedicata con tanti altri utenti come te.

A questo link puoi visualizzare l’intero catalogo in promozione e scegliere i tre corsi che preferisci da inserire nel tuo pacchetto, risparmiando il 45%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.