3 funzionalità nascoste di Netflix che quasi nessuno conosce

Netflix nasconde alcune funzioni molto utili che possono cambiare il modo in cui scegliamo cosa guardare e gestiamo ogni giorno il nostro account.

Non servono estensioni, applicazioni esterne o procedure complicate: sono strumenti già presenti nella piattaforma, ma spesso finiscono dimenticati tra menu e impostazioni. Conoscerli può rendere più semplice trovare nuovi contenuti, eliminare alcune seccature durante la visione e avere maggiore controllo su privacy e suggerimenti.

Trovare più in fretta film e serie nel catalogo Netflix

Chi usa spesso Netflix lo sa bene: a volte il problema non è trovare qualcosa da vedere, ma arrivarci senza girare a vuoto tra righe, anteprime e titoli già guardati. Una delle funzioni più utili, anche se poco evidente, è la ricerca con i codici categoria: piccoli numeri legati a generi e sottogeneri del catalogo.

Inserendoli nell’indirizzo web di Netflix, da browser, si aprono sezioni più precise rispetto a quelle mostrate nella home: commedie romantiche, thriller psicologici, film per famiglie, anime, documentari sportivi. Non è un trucco “segreto” in senso tecnico, ma è uno dei modi meno conosciuti per muoversi meglio nel catalogo Netflix.

Da non sottovalutare anche la ricerca interna: non servono solo i titoli, si possono digitare nomi di attori, registi o parole come “true crime” e “stand-up”. La piattaforma, soprattutto da smart TV e app mobile, restituisce risultati più mirati. Una scorciatoia semplice. Ma può far risparmiare minuti. A volte anche la serata.

Le impostazioni poco note per gestire riproduzione e profili

Tra le opzioni che molti non aprono mai ci sono quelle della riproduzione automatica, raggiungibili dalla gestione del profilo sul sito di Netflix. Da lì si può disattivare l’avvio automatico dell’episodio successivo: una scelta comoda per chi guarda serie la sera e non vuole ritrovarsi tre puntate più avanti senza accorgersene.

Nello stesso menu si può bloccare anche l’anteprima automatica mentre si scorre la home, una delle funzioni più discusse dagli utenti perché spesso parte con audio e immagini in movimento. “L’ho tolta e finalmente scelgo con calma”, ha raccontato più di un abbonato sui forum di assistenza.

Sempre dai profili si possono regolare lingua, sottotitoli e limiti di visione per età, così da rendere l’uso più ordinato per bambini o familiari. La sezione Profili e filtro famiglia permette anche di impostare un PIN per impedire l’accesso a contenuti non adatti o a profili personali. È una funzione semplice, ma di solito la si scopre solo quando diventa necessaria.

Privacy, cronologia e consigli: i controlli da conoscere

Un’altra sezione da tenere d’occhio è la cronologia di visione, accessibile dall’account nella pagina delle attività. Qui Netflix mostra l’elenco dei contenuti guardati con quel profilo e permette di nascondere singoli titoli dalla cronologia.

L’effetto non è sempre immediato, ma secondo le indicazioni del centro assistenza della piattaforma può aiutare a correggere i consigli personalizzati e a rimuovere un contenuto dalla riga “Continua a guardare”. È utile se si è iniziato un film per sbaglio, oppure se qualcun altro ha usato lo stesso profilo.

Dalla stessa area si possono controllare anche gli accessi recenti e gestire i dispositivi collegati: un passaggio prudente se si sospetta un uso non autorizzato dell’account. Netflix consente inoltre di uscire dai dispositivi associati e cambiare la password. Non rivoluziona la visione, certo. Ma aiuta a tenere sotto controllo privacy, suggerimenti e sicurezza: tre aspetti che spesso si notano solo quando qualcosa non torna.