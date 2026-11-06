Le 3 impostazioni che tutti coloro che hanno genitori anziani dovrebbero modificare sul telefono

Servono a fare meno errori, scrivere più in fretta e rendere meno macchinoso un gesto ormai continuo. Perché il punto, oggi, non è più riuscire a scrivere sul telefono. È farlo meglio, con meno tocchi sbagliati e qualche scorciatoia che fa davvero risparmiare tempo.

Chi ha provato a correggere una lettera in mezzo a una parola lo sa bene: mettere il cursore nel punto esatto può diventare una piccola seccatura. Il dito copre il testo, si finisce una riga più avanti, si cancella troppo. Su molte tastiere di iOS e Android, però, c’è un gesto semplice che in tanti ignorano: scorrere a destra o a sinistra sulla barra spaziatrice per spostarsi nel testo con più precisione.

Su iPhone, tenendo premuta la barra spaziatrice, la tastiera diventa una specie di trackpad. Su diverse tastiere Android, compresa Gboard, basta muoversi lateralmente sulla barra per andare avanti o indietro nella frase. Niente più tre tentativi per centrare una sillaba. Si scorre, ci si ferma, si corregge.

Digitazione a scorrimento: quando trascinare il dito è più veloce dei pollici

La digitazione a scorrimento, o swipe typing, è fatta per chi non vuole battere una lettera dopo l’altra. Il gesto è semplice: si appoggia il dito sulla prima lettera della parola, lo si trascina sulle successive e si solleva alla fine. A quel punto la tastiera predittiva capisce il termine e lo inserisce nel testo. Per molti, soprattutto quando si scrive con una sola mano in metropolitana, in fila o camminando piano sul marciapiede, è più rapido dei due pollici. Le tastiere più diffuse, da Gboard alla tastiera di iOS, offrono da tempo questa funzione, anche se non tutti la usano.

Una digitazione su smartphone che richiama trucchi e scorciatoie nascoste della tastiera per scrivere più velocemente.

Se non parte, conviene dare un’occhiata alle impostazioni della tastiera e cercare voci come “scrittura a scorrimento”, “glide typing” o “slide to type”. Dopo un po’, il movimento viene da sé. Quasi come disegnare una parola sullo schermo.

Scorciatoie personalizzate: trasformare abbreviazioni in frasi pronte all’uso

Tra le funzioni più comode ci sono anche le scorciatoie personalizzate, utili soprattutto per chi scrive spesso le stesse frasi. Il telefono può trasformare poche lettere in una frase intera: “arr” può diventare “Arrivo tra dieci minuti”, “mail” può richiamare un indirizzo di posta, “iban” può aprire una sequenza già salvata, sempre con la giusta attenzione alla sicurezza.

Pochi caratteri, molte parole in meno da digitare. Su iPhone, queste opzioni si trovano nelle impostazioni della tastiera, alla voce sostituzione testo. Su Android, il percorso cambia in base al produttore e all’app usata, ma di solito passa dal dizionario personale o dalle preferenze di Gboard. Il meccanismo resta lo stesso: si scrive la frase completa, poi l’abbreviazione che deve richiamarla.

All’inizio può servire toccare il suggerimento sopra la tastiera. Poi il sistema prende il ritmo. “È comodo quando rispondo sempre alle stesse richieste”, raccontano spesso gli utenti che lavorano molto dal telefono. E nelle chat di lavoro, il tempo recuperato si nota.

Se la tastiera predefinita non convince, non bisogna per forza tenerla. Su Google Play Store e App Store ci sono alternative come Gboard, Microsoft SwiftKey e altre app pensate per scrivere, ognuna con impostazioni, temi, suggerimenti e correzioni diverse. Alcune puntano molto sulla previsione delle parole, altre sulla grafica, altre ancora sulla gestione di più lingue nello stesso messaggio.

Prima di installare una nuova app tastiera, però, meglio fermarsi un attimo su permessi e privacy. Una tastiera, per sua natura, può trattare quello che viene digitato: messaggi, ricerche, note e a volte dati sensibili. Conviene scegliere sviluppatori noti, leggere le autorizzazioni richieste e capire se l’accesso completo sia davvero necessario. Poi si prova. Perché scrivere meglio sullo smartphone passa anche da qui: usare uno strumento che segue le proprie abitudini, invece di adattarsi ogni giorno a una tastiera scomoda.