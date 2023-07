3 kW di ENERGIA GRATIS dal SOLE: il kit fotovoltaico DEFINITIVO finalmente su Amazon

Il caro bollette non lascia letteralmente respirare milioni di italiani. Per fortuna che esistono delle soluzioni per ovviare al caro energia, come ad esempio il sistema fotovoltaico che vi consigliamo oggi. Non preoccuparti del costo del sistema, né preoccuparti di esso, perché se ci pensi bene, con i prezzi attuali dell’energia, ti rendi conto che rientrerai dell’investimento in pochi anni. Ad ogni modo puoi anche pagarlo a rate se vuoi.

Il kit fotovoltaico è perfetto per produrre e accumulare 3 kW

Completo di quattro pannelli solari monocristallino da 480 Watt Off-grid, due batterie al Litio da 50Ah, regolatore di carica da 30A, Inverter da 1500W e accessori di montaggio, compresi cavi e staffe, è il “pacchetto” ideale per chi vuole avere un sistema fotovoltaico completo da 3 kW sotto tutti i punti di vista.

Ideale come impianto autonomo, può essere infatti usato perfettamente anche per sistemi di pannelli solari indipendenti dalla rete, roulotte, camper, barche, serre, etc. Un sistema versatile, dunque, che si adatta a ogni tua esigenza presente e futura.

Ecco perché questo kit è tra i più venduti su Amazon e tra i più ricercati dagli italiani. E’ potente, è valido subito ma anche espandibile in futuro, e non costa tanto visti i prezzi che circolano: e poi se 1.299€ vi sembrano troppi, devi sapere che non solo potrai pagarli anche in comode rate, lo ribadiamo, ma che comunque rientrerai dell’investimento in pochi anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.